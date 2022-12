Das grüne Schweigen in der EU-Politik

Die Grünen sind als „die“ Europapartei angetreten. Heute ist davon nichts übrig. Oder?

Umfragen belegten es. Die Grünen hatten vor der Nationalratswahl 2019 prozentual den größten Anteil an EU-Befürwortern. Das war kein Zufall, denn die Partei präsentierte sich in der Opposition lange als „die“ Europapartei. Der heutige Bundespräsident war über viele Jahre ihr Europasprecher gewesen, hatte diese Linie geprägt. Doch danach, seit sie in der Regierung sind, ist das Thema kaum noch ein Randthema der grünen Führungs- und Ministermannschaft.

Was immer thematisiert wurde und wird: Ob es die von Bundeskanzler Sebastian Kurz vorgetragenen – und sich später als unwahr herausgestellten – Angriffe auf Brüssel wegen der Impfstoffverteilung waren oder zuletzt die Schengen-Blockade durch ÖVP-Innenminister Gerhard Karner: die Grünen blieben einsilbig. Als Bundeskanzler Karl Nehammer nun Zäune gegen Migranten forderte, meldete sich vorsichtig kritisch die grüne Klubobfrau zu Wort. Mehr nicht. Keine Idee zu einer EU-Asylpolitik, kein Eintreten für gesamteuropäische Lösungen. So, als hätten sie nichts dazu zu sagen: Grüne Spitzenvertreter in der Regierung versuchen sich mit Ausreden wie die Nichteinmischung in andere Ressorts aus der Verantwortung zu ziehen.

Während die ÖVP gerne von Zeit zu Zeit die EU-Kritik forciert, um rechtsnationale Wähler, die sonst an die FPÖ verloren gingen, an sich zu binden, zeigen die Grünen keinerlei Engagement, jene Wähler zu befriedigen, die sie einst wegen ihrer proeuropäischen Haltung gewählt haben. Vielleicht, so wächst die Erkenntnis, wollen sie sich mit dem Thema nicht befassen, außer es geht um den Klimaschutz im Ressort von Leonore Gewessler. Es braucht offenbar ein grünes Kernthema für Kogler und Co., damit diese Partei aus ihrer Europalethargie erwacht.

Niemand nimmt ihnen mittlerweile ab, dass sie nur aus Gründen des Koalitionsfriedens so träge agieren. Die Grünen haben in der Europapolitik schlicht nichts zu sagen.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2022)