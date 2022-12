Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Neue Sanktionen gegen Russland, Gaspreisdeckel vertagt: Angesichts der Themenlage hat sich das wohl letzte große EU-Gipfeltreffen des Jahres bis in die Morgenstunden gezogen. Am Ende wurden neue Sanktionen gegen Russland verhängt - für die zwischenzeitlich ein Veto Polens drohten - , der Weg für den umstrittenen Gaspreisdeckel wurde aber noch nicht endgültig freigemacht. Die Energieminister sollen am Montag Lösungen dafür finden.

ÖVP will EU-Geld für Zäune an Außengrenze: Lösungen in Migrations-Fragen und für die schwere diplomatische Verstimmung der vergangenen Tage will Bundeskanzler Karl Nehammer auf einem Sondergipfel im Februar finden. Die Kommission solle physische Barrieren finanzieren, fordert der Kanzler in Brüssel. Mehr dazu.

Das grüne Schweigen in der EU-Politik: Bleiben wir in der EU. Die Grünen präsentierten sich in der Opposition lange als „die“ Europapartei. Doch seit sie in der Regierung sind, ist das Thema kaum noch ein Randthema der grünen Führungs- und Ministermannschaft. Wolfgang Böhm in der Morgenglosse.

Chaos in der Slowakei: Im slowakischen Parlament haben 78 von 150 Abgeordneten der Regierung von Ministerpräsident Eduard Heger ihr Misstrauen ausgesprochen. Wer künftig regiert, hängt nun vor allem von Staatspräsidentin Zuzana Čaputová ab. Mehr dazu.

Perus Ex-Präsident bleibt für 18 Monate in U-Haft: Das oberste Gericht in Peru will das abgesetzte Staatsoberhaupt wegen Fluchtgefahr nicht freilassen. Pedro Castillos Festnahme hatte gewaltsame Proteste im Land ausgelöst. Mehr dazu.

Warum ÖBB-Nachtzüge unpünktlich sind und kaum Geld einbringen: Zugfahren erlebt eine Renaissance, was sich besonders im ÖBB-Nachtverkehr zeigt. Teils übersteigt die Nachfrage das Angebot. 29 Linien gibt es bereits, der Ausbau läuft. Dahinter stehen hohe Kosten und eine aufwendige Logistik. Mehr dazu. [premium]

Über die Schwalbe im Fußball: Am Sonntag endet die Fußball-WM in Katar. Über unfaire Metaphern in der Fußballsprache, KGB-Methoden, toxische Männlichkeit und den Schritt der Bordsteinschwalben geht es im Podcast.