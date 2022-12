Die Unvollendeten: Ronaldo, Cruyff – Messi?

Erfüllt sich Messi mit 35 Jahren im Finale gegen Frankreich seinen letzten großen Traum, Weltmeister zu werden, oder reiht er sich in die lange Liste jener Weltstars ein, die ihre Karrieren nie mit dem WM-Triumph gekrönt haben?

Doha/Wien. Lionel Messi, ja ganz Argentinien mag gar nicht daran denken. Aber was, wenn es wieder nicht klappt? Wenn die Albiceleste am Sonntag gegen Frankreich zum zweiten Mal innerhalb von acht Jahren ein WM-Finale verliert? Eine unerträgliche Vorstellung. Sollte sie eintreten, dann hätte die Karriere des Lionel Messi, von einem der besten Spieler der Geschichte, auf ewig diesen Makel. Dabei wäre der 35-Jährige nicht der einzige Weltstar, der nie Weltmeister wurde. Hier ein Auszug.

Cristiano Ronaldo

Die Enttäuschung über das Viertelfinal-Aus gegen Marokko traf Cristiano Ronaldo mit voller Wucht. Wohl wissend, dass der 37-Jährige in Katar seine letzte Weltmeisterschaft bestritten hat. Ronaldo, der fünffache Weltfußballer, der so viele Rekorde hält, konnte sich also auch im letzten Anlauf seinen großen Traum nicht erfüllen.