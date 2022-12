Zehn Tote bei Wohnhausbrand in Frankreich

Unter den Toten befinden sich fünf Kinder und zwei Feuerwehrleute, viele Menschen sind schwer verletzt.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus nahe der französischen Großstadt Lyon sind in der Nacht auf Freitag zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten befinden sich fünf Kinder, wie die Präfektur mitteilte. Außerdem gab es vier Schwerverletzte. Zehn Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Feuerwehrleute. Die Ursache des Feuers in dem siebengeschossigen Wohnblock im Vorort Vaulx-en-Velin war zunächst unklar.

170 Einsatzkräfte mit 65 Feuerwehrfahrzeugen bekämpften die Flammen. Der Ausbruch des Brandes wurde um kurz nach 03.00 Uhr gemeldet.

Wie ein Feuerwehrsprecher dem Sender BFMTV sagte, brach der Brand im Erdgeschoss des Wohnblocks mitten in einer Siedlung aus und griff bis auf die dritte Etage über. Es handle sich um einen komplizierten Einsatz, und die Zahl der Opfer könne sich möglicherweise noch erhöhen. Der Rauch habe die Bergung der Bewohner erschwert. Das Feuer sei aber inzwischen gelöscht worden.

(APA/dpa)