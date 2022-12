Der Innviertler Robotik-Konzern Bernecker und Rainer (B&R) sucht Personal, um bei Wochenenddiensten auszuhelfen. Dafür ist die Firma bereit, für zwei Zehn-Stunden-Schichten den üblichen Monatslohn auszuzahlen. Geplant ist das vorerst für ein Jahr.

Der Personalmangel bewegt viele Unternehmen dazu, außergewöhnliche Maßnahmen umzusetzen. So auch im oberösterreichischen Innviertel, wo der zur ABB-Gruppe gehörende Automatisierungsbetrieb verzweifelt nach Arbeitskräften sucht, die an Wochenenden unterstützen.

Um diesen schwierigen Prozess zu beschleunigen, wird künftigen Mitarbeitenden eine Zwei-Tage-Woche bei vollem Gehalt geboten, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten. Doch so verlockend das auch klingen mag: Die Anstellung ist an viele Bedingungen geknüpft. Zum einen ist das Angebot auf ein Jahr befristet, und zum anderen sind die Arbeitstage an Wochenenddienste geknüpft. Für die es ohnedies einen Aufschlag gibt.

Volle Auftragsbücher, leere Auftragshallen

Hintergrund für dieses Lockangebote seien volle Auftragsbücher, deren Abarbeitung mit der aktuellen Belegschaft nicht mehr zu bewältigen sei. Deshalb wird ab Februar 2023 auch an Wochenenden gearbeitet. Nach Ablauf der Frist soll es für die neuen Wochenend-Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, in die Stammbelegschaft übernommen zu werden, berichten Regionalmedien.

„Es geht weniger darum, wie viele Angestellte wir gern hätten, sondern darum, wie viele wir am Markt bekommen können“, sagt B&R-Chef Jörg Theis. Das Unternehmen beschäftige mit 2750 Mitarbeitenden bereits mehr Menschen, als in der Innviertler Gemeinde leben. Für seine geplanten Wochenendschichten bräuchte er nun: so viele, wie möglich, sagt er.

Entlohnen wird er die neuen Interessenten mit 2430 Euro brutto. Theis will mit diesen Sonderschichten auch die langen Lieferzeiten in den Griff bekommen. Denn: „Üblich ist es in der Industrie zwei bis vier Wochen zu warten, doch derzeit gibt es Lieferzeiten von 52 Wochen“, sagt der Geschäftsführer.

(red/est)