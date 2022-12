Demonstrative Einigkeit bei royalem Adventkonzert

(c) WPA Rota

Die royale Familie in weihnachtlicher Einigkeit in der Westminster Abbey.

Bei einem Adventskonzert in der Westminster Abbey zeigten sich Mitglieder der britischen Königsfamilie in trauter Einigkeit.

Die britische Königsfamilie hat sich am Donnerstagabend in großer Zahl zu einem weihnachtlichen Konzert in der Londoner Westminster Abbey zusammengefunden. Neben Prinzessin Kate, die das Konzert organisiert hatte, und ihrem Mann Prinz William sowie deren Kindern George, Charlotte und Louis waren auch König Charles und Königsgemahlin Camilla dabei.

Auch die beiden Töchter von Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, sowie weitere Royals kamen zu dem feierlichen Event mit etwa 1800 geladenen Gästen.

Beinahe wirkte es, als wolle die Königsfamilie ein Zeichen der Einigkeit setzen, nachdem am Morgen drei weitere Folgen der Netflix-Doku über Prinz Harry und seine Frau Meghan „Harry & Meghan“ veröffentlicht worden waren. Darin hatte das Paar erneut schwere Vorwürfe gegen den Palast und einzelne Mitglieder der Familie erhoben.

Kate, die das Konzert in der altehrwürdigen Abtei bereits zum zweiten Mal organisiert hatte, trug einen dunkelroten Mantel und begrüßte die Gäste. Im vergangenen Jahr hatte sie sogar mit einer Einlage am Klavier beeindruckt.

Mit dem Konzert solle an die im September gestorbene Queen Elizabeth II. erinnert werden und die Arbeit von Menschen gewürdigt werden, die sich für die Gemeinschaft einsetzten, hatte der Palast mitgeteilt.

Thronfolger Prinz William, seine Frau Kate sowie ihre Kinder Charlotte und Louis. (c) IMAGO/i Images

„King's Speech“ verschoben

Der nunmehrige König, Charles III., muss unterdessen auf seine erste Eröffnungsrede des Parlaments als König noch etwas warten. Mit der „Queen's Speech“ oder „King's Speech“ wird traditionell eine neue Sitzungsperiode von Unter- und Oberhaus eingeläutet. Der Monarch verliest dabei das Regierungsprogramm im Namen des Premierministers und seines Kabinetts. Die Zeremonie wird mit großem Pomp begangen und zählt zu den wichtigsten konstitutionellen Aufgaben der britischen Monarchie.

Es wird das erste Mal sein, dass Charles III. die Regierungserklärung als König verliest. Allerdings hat der inzwischen 74-Jährige in diesem Jahr auch schon das Parlament eröffnet, damals allerdings noch als Vertretung seiner Mutter.

Verschobene Regierungsvorhaben

Nach dem wiederholten Wechsel an der Spitze braucht die britische Regierung allerdings mehr Zeit: Die nächste Sitzungsperiode im Londoner Parlament soll statt im Frühjahr erst im Herbst des kommenden Jahres beginnen. Das sei notwendig, um die volle Agenda der Regierung stemmen zu können, teilte die Downing Street am Donnerstag mit.

Derzeit befinden sich viele wichtige Gesetzesvorhaben, mit denen die konservative Regierung unter anderem aus EU-Zeiten übernommene Vorgaben abschaffen und für mehr Sicherheit im Internet sorgen will, noch im parlamentarischen Prozess. Würde die Sitzungsperiode wie üblich enden, müssten einige möglicherweise neu eingebracht werden.

