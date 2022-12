Sie war eine Grande Dame: Die Schriftstellerin und Journalistin, Kolumnistin der „Zeit“ und Übersetzerin von Kinderliteratur starb mit 95 Jahren.

Gute Umgangsformen waren Sybil Gräfin Schönfeldt ein großes Anliegen: „Das Benehmen ist eine Möglichkeit, besonders mit Leuten, die einem gleichgültig oder unangenehm sind, gesittet umzugehen.“ Sie galt als eine Art weiblicher Knigge, schrieb auch eine Benimmbuch. Sie war aber noch sehr viel mehr: Journalistin, Autorin und Übersetzerin. Schönfeldt verfasste zahlreiche Bücher für Kinder und Erwachsene. Übersetzte klassische Kinderliteratur und schrieb eine Biografie über Astrid Lindgren. Und schrieb etliche Kochbücher - viele sahen sie als Grande Dame der Kochkultur in Deutschland. Zuletzt erschien erst im September ihr "Kochbuch für die kleine alte Frau“.

Einem breiteren Leserkreis wurde die aus einem alten österreichischen Adelsgeschlecht stammende Schönfeldt durch ihre Gesellschaftskolumnen im Magazin der "Zeit" bekannt. Für ihre Leistungen als Übersetzerin und Autorin wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 1977 bekam sie den Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur.

Geboren wurde sie 1927 in Bochum. Ihr Vater war ein österreichischer Reichsgraf, ihre deutsche Mutter, die kurz nach der Geburt starb, Tochter eines Plantagenbesitzers. Zur Schule ging sie in Göttingen, noch in den letzten Kriegsmonaten wurde sie zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Nach dem Abitur studierte sie Germanistik und Kunstgeschichte in Wien, Heidelberg und Hamburg und promovierte über Formprobleme in der Lyrik des österreichischen Dichters Josef Weinheber.

Am Mittwoch starb Sybil Gräfin Schönfeldt, die seit Jahrzehnten in Hamburg lebte, im Alter von 95 Jahren gestorben.

(rovi)