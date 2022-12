Nationalbibliothek kauft den Nachlass von Thomas Bernhard

(c) Österreichische Nationalbiblioth (Harry Weber)

2,1 Millionen Euro kostet der literarische Nachlass des Schriftstellers, zu dem auch mehr als 150 unveröffentlichte Texte gehören. Den Großteil des Geldes stellt das Kulturministerium bereit.

Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) erwirbt mithilfe des Ministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport den literarischen Nachlass von Thomas Bernhard. Das gaben Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger am Freitag bekannt. Der Kaufpreis über 2,1 Millionen Euro wird zum größten Teil, nämlich 1,6 Millionen Euro, vom Ministerium getragen. 500.000 Euro übernimmt die Österreichische Nationalbibliothek selbst. Der Kaufpreis orientiert sich an einem unabhängigen Gutachten, das vonseiten der ÖNB in Auftrag gegeben wurde.

Dem Erwerb gingen jahrlange Bemühungen der Österreichischen Nationalbibliothek voraus. Staatssekretärin Andrea Mayer hatte die Verhandlungen zum Thema unmittelbar nach ihrem Amtsantritt neu angestoßen.

Über 150 unveröffentlichte Texte

Der Nachlass von Bernhard ist nahezu vollständig überliefert und deckt die gesamte literarische Produktion des Autors ab. Er umfasst sämtliche veröffentlichten und unveröffentlichten Werke sowie alle überlieferten Korrespondenzen. Allein an unveröffentlichten Texten sind über 150 Titel verzeichnet, hinzu kommen Notizen und autobiografische Aufzeichnungen. Der Werk-Bestand macht knapp 30.000 Blätter mit Handschriften, handschriftlich korrigierten Typoskripten und Fahnenkorrekturen aus.

(APA/Red.)