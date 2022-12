RHI Magnesita steigt in den prime market der Wiener Börse auf

Bisher hat das Unternehmen in dem Segment „standard market continuous“ notiert. „Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. Euro zählt das Unternehmen zu den 25 größten am österreichischen Aktienmarkt“, teilt die Wiener Börse mit.

Der österreichisch-brasilianische Feuerfest-Konzern RHI Magensita steigt am Montag, den 19. Dezember, in das prime market Segment der Wiener Börse auf. Bisher hat das Unternehmen in dem Segment standard market continuous notiert. "Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. Euro zählt das Unternehmen zu den 25 größten am österreichischen Aktienmarkt", teilte die Wiener Börse am Freitag mit. Im prime market notieren ab Montag dann 40 Unternehmen.

