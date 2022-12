Mehrere Verletzte nach Gedränge bei Konzert in London

Menschen versuchten, sich bei einem Aufritt des nigerianischen Sängers Asake Zugang zum Konzertsaal zu verschaffen. Mehrere Personen sind in kritischem Zustand.

Bei einem Gedränge während eines Konzerts in London sind am Donnerstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Acht Menschen wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, vier von ihnen in einem kritischen Zustand, gab Scotland Yard bekannt. Zwei weitere Verletzte konnten an Ort und Stelle behandelt werden.

Der Mitteilung von Scotland Yard zufolge hatte eine große Zahl von Menschen versucht, sich den Zugang zu dem Konzertsaal O2 Academy im Stadtteil Brixton zu erzwingen. Einem Bericht der BBC zufolge ereignete sich der Vorfall während eines Konzerts des nigerianischen Sängers Asake. Das Konzert wurde abgebrochen. Es war in dem Konzertsaal bereits der dritte ausverkaufte Auftritt des Musikers infolge.

Die Polizei kündigte Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls an. Festnahmen habe es aber bisher keine gegeben. Internetnutzer wurden aufgerufen, keine Videos in sozialen Inhalten zu teilen, die für Betroffene belastend sein könnten.

