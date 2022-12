Betreiber eines Hilfsprojekts bei Raubüberfall verletzt

Das 73-jährige Opfer sammelte in einem Container am Mirabellplatz in Salzburg Spenden für Bedürftige. Der Täter entkam mit rund 2000 Euro Bargeld. Die Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Der Betreiber des Hilfsprojekts "Fair Share" ist am Donnerstagvormittag in der Stadt Salzburg überfallen und verletzt worden. Ein bisher unbekannter Mann betrat den Container, in dem der 73-Jährige Geldbeträge für Bedürftige sammelt. Der Täter attackierte den Mann mit Faustschlägen und raubte ihm die Geldtasche, in der sich rund 2000 Euro Bargeld befanden. Der Räuber flüchtete mit der Beute. Laut Polizei verlief die Fahndung bisher ohne Erfolg.

Das Opfer musste im Spital behandelt werden. Der ehemalige Pastoralassistent erklärte gegenüber ORF Radio Salzburg, dass er den Spendencontainer nun endgültig schließen wolle. Er werde diesen nach dem brutalen Überfall nie mehr betreten. "Fair Share" wurde im Jahr 2013 für Menschen in großer Not gegründet.

Der Spendensammler vermutet, dass es sich bei dem rund 25-jährigen Räuber um denselben Täter handelt, der ihn vor zwei Wochen bestohlen hat. Der Diebstahl in dem Container ereignete sich am 1. Dezember, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Der Unbekannte entkam mit rund 200 Euro Bargeld.