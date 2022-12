„Ich hatte eine Farm in Afrika . . .“

In Kenia erwarten Sie Walking Safaris, einzigartige Wildtierbeobachtungen und unberührte Natur.

Denken Sie voller Sehnsucht an „Jenseits von Afrika“? Dann kommen Sie mit uns nach Kenia, denn wir haben für Sie eine Traumreise mit unvergesslichen Safarierlebnissen und einzigartigem „Barfuß-Luxus“. In beeindruckenden Lodges fernab der Touristenmassen trifft Exklusivität auf höchsten Komfort und pures Abenteuer auf Entspannung. Freuen Sie sich auf unberührte Natur und Begegnungen mit Wildtieren, wie den seltenen Rothschildgiraffen, riesigen Flamingoschwärmen oder Büffeln. Mit ein wenig Glück kommt man sogar den „Big 5“ an nur einem Tag ganz nah und Sie teilen sich die Tierbegegnungen mit nur ganz wenig anderen Menschen. Walking Safaris mit erfahrenen Guides und nächtliche Entdeckungstouren machen Ihr Erlebnis in der Wildnis Afrikas einzigartig. Die verschiedenen Luxuszelte sind im typisch kenianischen Stil gehalten und von der Veranda aus eröffnet sich ein wunderschöner Blick in den Busch. Gänsehautfeeling garantiert!

Begegnen Sie in der Masai Mara mit etwas Glück den „Big 5“ in der unbeschreiblichen Kulisse des Filmklassikers „Jenseits von Afrika“. (c) Shutterstock

Tag 1: Flug mit Ethiopian Airlines von Wien via Addis Abeba nach Nairobi.

Tag 2: Am Flughafen von Nairobi werden Sie von Ihrem Guide erwartet. Auf dem Weg zu Ihrer ersten Unterkunft der Sunbird Lodge am Lake Elementaita unternehmen Sie bereits die erste Pirschfahrt im Soysambu Conservancy. Soysambu ist ein 48.000 Hektar großes Gebiet in Kenias zentralem Gragenbruch, circa 130 km nordwestlich von Nairobi. Spektakuläre Ausblicke auf die Landschaft, die Vogel- und Tierwelt sowie auf den atemberaubenden See stehen auf dem Programm. Im Anschluss an die erste Pirschfahrt erfolgt die Weiterfahrt in die Sunbird Lodge.

Tag 3: Heute starten Sie zu einem Tagesausflug zum Lake Nakuru. Bei Pirschfahrten am Vormittag und Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, den wunderschönen See und den ihn umgebenden bewaldeten Busch zu erkunden. Halten Sie Ausschau nach den berühmten rosa Flamingos, nach Pelikanen, Nashörnern, Wasserböcken und Löwen, die hier gern auf Bäumen dösen.

Tag 4: Nach dem Frühstück Fahrt in die Masai Mara. Technisch gesehen ist die Mara eine Erweiterung von Tansanias berühmtem Serengeti-Nationalpark und macht nur vier Prozent des gesamten Serengeti-Ökosystems aus, aber ihre hügeligen Savannen, die sich durch die Landschaft schlängelnden Flüsse und die hoch aufragenden Steilhänge bieten eine der lohnendsten und eindrucksvollsten Wildtierarenen der Welt. Es ist vielleicht die einzige Region in Kenia, in der Besucher Tiere im gleichen Überfluss sehen können wie vor einem Jahrhundert.

Tag 5 und 6: Genießen Sie an diesen beiden Tagen die verschiedenen Aktivitäten der Lodge wie Jeepsafaris oder Buschwanderungen, am Nachmittag meist begleitet von einem romantischen Sundowner im Busch. Sie haben reichlich Zeit, um alles zu entdecken, was die unberührte Wildnis zu bieten hat. Die Mara verspricht ihren Besuchern eine Fülle an Wildtieren, eine reichliche Vogelwelt und die beispielslose Gelegenheit, alle Mitglieder der „Big 5“ an einem Tag zu bestaunen.

Tag 7: Im Anschluss an das Frühstück Fahrt zum Flughafen Keekorok für Ihren Flug über Nairobi nach Vipingo. Transfer zum Cardamom House. Genießen Sie die ersten Eindrücke der malerischen Landschaft am Indischen Ozean und das hervorragende Abendessen.

Tag 8 bis 10: Entspannen Sie in Ihrem Hideaway am Strand. Optionale Aktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln, Hochseefischen, Reiten oder Golfen organisiert das Hotelpersonal sehr gern für Sie.

Tag 11: Nach dem Frühstück genießen Sie noch Zeit im Hotel bevor am Nachmittag der Transfer zum Flughafen Mombasa erfolgt. Rückflug mit Ethiopian Airlines via Addis Abeba nach Wien.

Tag 12: Ankunft in Wien

Entspannen und Genießen am Strand bietet das Cardamom House am Kuruwitu Beach in Vipingo. (c) Shutterstock

27.02. – 10.03.2023

Doppelzimmer ab 6880 Euro

Einzelzimmer ab 7780 Euro

Ab 2 Personen auf Anfrage zu Wunschtermin! Inkludierte Leistungen: Flüge mit Ethiopian Airlines ab/bis Wien

Inlandsflug Keekorok – Vipingo (inkl. 15 kg Freigepäck)

2 Nächte in der Sunbird Lodge am Lake Elementaita inkl. Vollpension, 3 Nächte in der Instinct of the Mara Lodge in der Masai Mara inkl. Vollpension & Auswahl an Getränken, 4 Nächte im Cardamom House am Strand von Vipingo inkl. Halbpension

Alle Besichtigungen Pirschfahrten inkl. Nationalparkgebühren lt. Reiseverlauf

Örtliche, englischsprachige Fahrer/Guides

Alle Pirschfahrten in 4x4-Safarifahrzeugen mit offenem Dach und garantiertem Fensterplatz

Alle Transfers in 4x4-Fahrzeugen lt. Reiseverlauf

Reise-Highlights: sämtliche Pirschfahrten, Buschwanderungen, besondere Essen in der wilden Natur etc.

garantierter Fensterplatz in den 4x4-Safarifahrzeugen

privater, palmengesäumter Strand sowie Dachterrasse mit Lounge und spektakulärem Panorama im Cardamom House Infos & Buchung

