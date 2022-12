Gerasdorf führt Vier-Tage-Woche im Rathaus ein

Die Änderung der Arbeitszeiten ermögliche Verbesserungen für Bürger und Mitarbeiter, heißt es. Zudem sollen so Strom- und Heizkosten eingespart werden.

Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) sieht sich in einer Vorreiterrolle und führt als nach eigenen Angaben "eine der ersten Gemeinden in Österreich" mit Beginn des kommenden Jahres die Vier-Tage Woche im Rathaus ein. Die Änderung der Arbeitszeiten ermögliche Verbesserungen für die Bevölkerung und die Mitarbeiter, wurde am Freitag in einer Aussendung betont. Durch die Umstellung sollen zudem Strom- und Heizkosten eingespart werden.

"Vor allem für die Berufstätigen stellen die neuen Öffnungszeiten eine deutliche Verbesserung dar", betonte die Stadtgemeinde. Der Freitagvormittag sei kaum in Anspruch genommen worden. Die Änderung der Arbeitszeiten ermöglich nunmehr einen zweiten "langen" Tag für Amtswege. Das Rathaus werde nach dem Jahreswechsel nicht nur am Dienstag, sondern auch am Donnerstag bis 19.00 Uhr geöffnet sein.

Der Energiebedarf werde durch die Änderung der Arbeitszeiten "deutlich eingespart, da die Heizung bereits am Donnerstagnachmittag reduziert wird", teilte die Stadtgemeinde mit. In einer internen Umfrage hätten sich alle Mitarbeiter für das neue Arbeitszeit-Modell - Vier-Tage-Woche bei unveränderter Gesamtarbeitszeit - ausgesprochen. Laut Bürgermeister Alexander Vojta (SPÖ) soll der "Erfolg dieses Projektes" nach einem Jahr überprüft werden.

