Wie die ÖVP Niederösterreich "ihren ORF" dirigiert

Systematische Interventionen, „Pflicht“-Interviews und eine ÖVP Niederösterreich, die den ORF für sich als Plattform nutzt: Die Vorwürfe, die Mitarbeiter von Landesdirektor Robert Ziegler erheben, wiegen schwer. Untermauert werden sie von Mails und Chats aus seiner Zeit als Chefredakteur, die der „Presse“ vorliegen.

Wovon andere in Chats mit der FPÖ oder Thomas Schmid lediglich schreiben, das wird in der Redaktion von Robert Ziegler zwischen 2015 und 2021 routinemäßig in die Tat umgesetzt: Als Chefredakteur des ORF-Landesstudios in St. Pölten geht er auf Interventionen der Landespolitik ein, gibt sie an Mitarbeiter weiter und setzt diese, wenn nötig, auch gegen deren Willen durch. Das dokumentieren Screenshots von internen Mails zwischen Ziegler und der ÖVP-Landesspitze, ORF-Sendelisten und WhatsApp-Chats. Sie liegen der „Presse“ vor. Ihr Inhalt wird von mehreren Redakteuren bestätigt, die mit der „Presse“ unabhängig voneinander gesprochen haben.

Sie zeichnen ein klares Bild des Redaktionsalltags: Ziegler lässt Beiträge und Online-Artikel nachträglich abändern; veranlasst, bestimmte Wordings aus ÖVP-Pressetexten zu verwenden, und gibt seinen Mitarbeitern im Vorfeld ihrer Berichterstattung klare Richtlinien, mit welchen Inhalten und Personen die Beiträge zu füllen sind. Ziegler bricht damit nahezu routinemäßig die Vorgaben des ORF-Redaktionsstatuts.

Ziegler selbst weist die Vorwürfe auf „Presse“-Nachfrage vehement zurück. „Entscheidungen über die Berichterstattung fallen ausschließlich nach journalistischen Kriterien.“ Im Landesstudio „arbeiten selbstständige, qualifizierte und unabhängige Redakteurinnen und Redakteure, die täglich ausgezeichnete Arbeit leisten“. Seine Tätigkeit als Chefredakteur habe er „nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt“.