Dubais Zukunft lebt in der Wüste

Hauptbild • Ausblicke im neuen Museum of the Future: Hier von der - virtuellen - Kommandozentrale der OSSHope. • (c) TOM_BUSCH

Inmitten der Wolkenkratzer hat sich in Dubai ein Zyklidenraumschiff niedergelassen und bietet Besichtigenden digitale Erlebniszeitreisen in die Zukunft.

Auf einmal war er da. Mit ein paar Flügelschlägen kam er aus der riesigen Öffnung oben im Atrium geschwebt, schaute kurz in die gläsernen Liftkapseln hinein und kommt nun herunter. Jetzt kreist er über unseren Köpfen. „Ein Fisch, ein fliegender Fisch!“ – die Kinder kreischen vor Aufregung, die Erwachsenen starren gebannt hinauf. Der fast vier Meter lange Vogelfisch zieht ruhig seine Kehren, als möchte er genau hinsehen, was sich auf der Erde so tut. Kopf, Schwanz und Flügel werden von hypermodernen Navigationssystemen gesteuert, Ultraschallsendestationen definieren den Luftraum für den autonomen Roboterpinguin. Der „Air-Penguin“ des deutschen Automatisierungsspezialisten Festo fliegt selbstständig und völlig frei im Atrium.

Architektonischer Superlativ

Designer, Wissenschaftler und Zukunftsforscher aus aller Welt haben für das am 22. Februar2022 eröffnete Museum of the Future die innovativsten Entwicklungen neuer Technologien in die Emirate gebracht. Der Bau selbst ist ein architektonischer Superlativ. Es sieht aus, als wäre zwischen Dubais Wolkenkratzern ein Raumschiff von extraterrestrischer Intelligenz mit starkem Faible für Feng-Shui gelandet. Hui! Auf einem grünen Hügel ruht ein asymmetrischer Ring aus Stahl und Glas in Form einer Dupin'schen Ringzyklide, die Hülle versehen mit 1024 Glasfaserkunststoffplatten samt Edelstahltopping, alles robotergemacht.