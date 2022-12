Miteinander Niederösterreich: Ein Sittengemälde in Blau-Gelb

Niederösterreich ist nur die Spitze des Eisbergs, diese ist allerdings ziemlich groß. Und die Probleme der Nehammer-ÖVP werden damit nicht weniger.

Sie ist so, wie man sie sich immer vorgestellt hat, die Verflechtung zwischen Landeshauptmannpartei und Landesstudio. Nun hat man die „Blau-Gelben Geschichten“ eben schwarz auf weiß. Ein Sittenbild, ja ein ganzes Sittengemälde. Allerdings ist jene Verflechtung in Niederösterreich nur die Spitze des Eisbergs. Es ist in anderen Landesstudios nicht anders. Nicht zuletzt, weil der jeweilige Landeshauptmann ein Mitspracherecht bei der Bestellung des Landesdirektors hat (warum eigentlich?). Auch Michael Ludwig, so ist zu hören, ist derzeit nicht geneigt, auf seines zu verzichten.

Wobei: Das Naheverhältnis des Landesstudios Niederösterreich zur Landes-ÖVP ist schon eine ganz große Spitze.