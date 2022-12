Berliner DDR-Museum von Aquarium-Unglück betroffen

Die Wassermassen, die beim Platzen des Aquariums Aquadom in Berlin freigesetzt wurden, haben auch das DDR-Museum in Mitleidenschaft gezogen.

Die Wassermassen, die beim Platzen des Aquariums Aquadom in Berlin freigesetzt wurden, haben auch das DDR-Museum in Mitleidenschaft gezogen. Das Museum liegt unterhalb des Gebäudekomplexes am Spreeufer. "Eine Million Liter Salzwasser haben sich ihren Weg gebahnt, auch zu uns in die Ausstellung", sagte Museumsdirektor Gordon Freiherr von Godin am Freitag.

Mehrere Räume seien betroffen, auch Ausstellungsstücke und Möbel. Die Ausstellungsfläche betrage etwa 1200 Quadratmeter, nach seiner Schätzung sind davon etwa 300 bis 400 Quadratmeter von dem Wasserschaden betroffen. Verletzt wurde niemand. "Wir werden wahrscheinlich sechs bis zwölf Wochen geschlossen bleiben", sagte von Godin.

Hier das betroffene Raddison-Hotel. Das DDR-Museum liegt unterhalb des Gebäudekomplexes am Spreeufer. APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

(apa)