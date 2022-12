Die Darmbakterien spielen mit uns

Der Mensch beherbergt mehr fremde Zellen als körpereigene. Herbert Tilg forscht an der Medizinischen Universität Innsbruck daran, wie unser Lebensstil diese Keimwelt formt und welchen Einfluss die „Gäste“ auf uns haben.

Der Verdauungstrakt fasst die Fläche eines kleinen Fußballfelds und ist ausgekleidet mit einem Bakterien-„Rasen“. Besonders dicht ist der Dickdarm besiedelt, hier gedeihen eine Billion Bakterien pro Gramm Stuhl.

Für Herbert Tilg, Leiter der Abteilung für Gastroenterologie an der Med-Uni Innsbruck, kann das kein Zufall sein: „Ich glaube nicht, dass wir Tausende Bakterienarten, mit insgesamt mehr Genen als in unseren eigenen Zellen, einfach so in unserem Körper spielen lassen – ohne, dass sie einen gewissen Zweck erfüllen.“