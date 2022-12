"Oxford ist ein bisschen wie bei Harry Potter"

Das Interesse an computergestützter Mathematik führte den Kärntner Timon Gutleb an die britische Eliteuniversität Oxford. Gerade erlernt er deren eigenwilliges Vokabular.

Von der Physik zur Mathematik war es nur ein kleiner Schritt. „Im Physikstudium habe ich gemerkt, dass ich mehr Mathematik brauche, um die Physik zu verstehen, und dadurch bin ich immer tiefer in die Mathematik gerutscht“, erzählt Timon Gutleb. „Ich fand sie letztlich spannender.“

Der 29-Jährige hat an der Uni Wien studiert und sowohl in Physik und Philosophie als auch in Mathematik einen Master gemacht. Dann führte ihn sein mathematisches Fachgebiet geradewegs nach England: „Am Imperial College in London gab es eine Doktorandenstelle bei einem Forscher, der genau die Art computergestützter Mathematik lehrte, die mich interessierte.“ Der Brexit war damals noch kein Hindernis. Und das Selbstvertrauen, sich dort ohne vorherige Kontakte zu bewerben, schöpfte er aus seinen vorzüglichen Englischkenntnissen. „Als internetaffiner Schüler habe ich mich schon früh für die Sprache begeistert.“ Gutleb hatte Glück und wurde angenommen, heuer im Juli hat er am Imperial College promoviert. Gleich danach wurde er Postdoc an der Universität Oxford.