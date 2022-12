Weniger verkaufte Autos, bessere Umsätze

Die Auslieferungen der Porsche Holding, des größten Autohändlers Europas, gingen auch 2022 zurück. Dafür waren die Verkaufspreise hoch.

Wien. Früher einmal wäre bei der Porsche Holding in Salzburg bei solchen Zahlen der Weltuntergang ausgerufen worden. In Spitzenjahren setzte der größte Autohändler Europas mehr als eine Million Fahrzeuge ab. Heuer werden es bis Jahresende etwa 840.000 Neu- und Gebrauchtwagen sein, die man an die Frau bzw. den Mann gebracht hat. Weniger sogar als im Coronajahr 2020 mit seinen vielen Lockdowns (872.200).

Dass man in der Salzburger Zentrale dennoch nicht verzweifelt, hat mit der Rechnung unter dem Strich zu tun: „Wir konnten bei sinkendem Markt den Umsatz deutlich steigern“, erklärte Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Verkaufspreis der einzelnen Autos sei „ordentlich nach oben gegangen“, bestätigte Schützinger. Konkrete Zahlen wollte er am Freitag nicht nennen, die Bilanz wird traditionell im Frühjahr veröffentlicht.

In Zeiten von knappen Chips stellen die Autohersteller primär höherpreisige Fahrzeuge fertig, um bei weniger Absatz höhere Gewinne erzielen zu können. Das ist im VW-Konzern nicht anders, der seine Neuwagen in 29 Ländern der Welt über die Porsche Holding Salzburg vertreibt.

Angesprochen auf die Autopreise und die Entwicklung fand der Porsche-Holding-Chef klare Worte: „Wir fordern vom Konzern Einstiegsmodelle, damit wir auch die jungen Käufer ansprechen können.“ Von Preisen um die 10.000 Euro für einen Neuwagen ist man mittlerweile weit entfernt. Der billigste Škoda beginnt beispielsweise bei 17.000 Euro, der günstige vollelektrische VW ID.3 kostet derzeit ab 44.390 Euro.

Schützinger glaubt, dass es „Ende 2024, Anfang 2025“ im VW-Konzern Einstiegsmodelle geben wird. Genannt wird immer wieder ein Elektroauto um weniger als 25.000 Euro.

Gute Verkäufe in China

Wie dramatisch sich die Lieferprobleme – neben Chips mangelte es auch schon an Scheinwerfern, Glas oder auch an Kabelsträngen – auf die Autoindustrie ausgewirkt haben, zeigt ein Blick in die europäische Statistik: 2019 wurden noch 17,8 Millionen Neufahrzeuge ausgeliefert, 2022 waren es gerade noch zwölf Millionen.

Bemerkenswert war die Entwicklung in China. Hier verkaufte die Porsche Holding an manchen Standorten 2022 beispielsweise mehr als 1000 Porsche-Modelle.

Die Zahl der geringen Auslieferungen im heurigen Jahr garantiert der Porsche Holding schon jetzt ein gutes 2023. Die Auftragsbücher sind nämlich voll: Allein in Österreich warten 70.000 Menschen auf einen Neuwagen aus dem VW-Konzern. Erst 2024 könnte aus dem Angebots- ein Nachfrageproblem werden, wenn die Menschen wegen der insgesamt gestiegenen Kosten bei teuren Anschaffungen auf der Bremse stehen.

In Österreich hat die Porsche Holding ihre Dominanz ausgebaut. 37,4 Prozent aller neuen Pkw kamen aus dem Volkswagenkonzern. In absoluten Zahlen ist man freilich weit von früheren Stückzahlen entfernt. Mit weniger als 220.000 Neuzulassungen könnte der heimische Automarkt heuer das niedrigste Niveau seit 1984 erreichen. Volkswagen und Škoda führen die Zulassungsstatistik 2022 in Österreich an. Sechs der zehn meistverkauften Autos Österreichs kommen aus dem VW-Konzern (mit dem Škoda Octavia auf Platz eins und dem VW Golf erst auf Platz vier).

Beim Antriebsmix verliert der einst geliebte Diesel immer mehr Anteile. Nur noch 22,5 Prozent aller Neuwagen wurden von einem Dieselmotor angetrieben, einen Benzinantrieb hatten 37,1 Prozent, die restlichen 40,4 Prozent hatten alternative Antriebe (rein elektrisch, hybrid usw.). 30.194 batterieelektrische Fahrzeuge wurden heuer neu zugelassen. Zum Vergleich: 2019 waren es lediglich 8551. Damals gab es auch nur 32 E-Autos, heute gibt es 75 verschiedene Modelle.

Wie viele Arbeitgeber spürt auch die Porsche Holding mangelndes Interesse. 2015 zählte man für 610 offene Stellen noch 8151 Bewerber. 2022 bewarben sich nur noch 2337 Personen um 940 Jobs. Gerade bei Kfz-Technikern gebe es einen Mangel.

