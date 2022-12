24-Stunden Pflegerin wegen schweren Diebstahls verurteilt

Die 45-Jährige entwendete Marken-Handtaschen, Schmuck und Kristallgläser. Die Frau gibt an, „wie high“ gewesen zu sein. Sie wurde zu sieben Monate bedingt verurteilt. Das Urteil nicht rechtskräftig.

Die Pflegerin einer 98-jährigen Frau ist am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen schweren Diebstahls zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte ihrer Patientin teure Handtaschen, Schmuck und Kristallgläser gestohlen. "Ich habe eine bipolare Störung, ich war wie high", lautete ihre Rechtfertigung. Weil sie sich geständig zeigte und einen Großteil der gestohlenen Gegenstände zurückgegeben hat, kam sie mit einer milden Strafe davon.

Die Rumänin war bei der betagten Frau beschäftigt und soll unter anderem Handtaschen von Prada und Louis Vuitton entwendet haben. "Sie hat mich um einen großen Koffer gebeten und hat gesagt, sie hat so viel eingekauft. Das war dreist", meinte die Schwiegertochter der betreuten Patientin. Eines wollte sie aber trotzdem noch anbringen: "Zur Mama war sie lieb, da kann man gar nichts sagen".

Von Beginn an geständig

Von Beginn an war die 45-jährige Ex-Pflegerin umfassend geständig. "Ich kann damit nicht leben und möchte alles zugeben", erklärte sie. Sie hat zwar das Meiste zurückgegeben, einige Dinge wie eine Goldkette und ein Armband sind nach wie vor weg. "Ich habe sie vergraben, kann sein, dass sie noch dort sind", gab die Angeklagte an. "Bitte nicht wieder einen Schmarrn erzählen", meinte die Richterin leicht genervt.

Die Angehörige des Opfers vermisste auch einen teuren Anorak, der ihr gehört und 850 Euro gekostet hatte. Die Beschuldigte gestand, diesen ebenfalls entwendet zu haben. Er befinde sich im Kasten bei jener Familie, wo sie anschließend gearbeitet hatte, gab sie an. Die Richterin befragte also die zweite Arbeitgeberin nach der wertvollen Jacke. "Wir haben alles weggeschmissen", meinte diese, was der ersten Zeugin einen entsetzten Aufschrei entlockte.

Die 850 Euro muss die Rumänin zahlen, außerdem bekam sie sieben Monate bedingt. "Es war eine gute Idee, heute geständig zu sein", meinte die Richterin abschließen. Die Angeklagte entschuldigte sich nochmals bei der Zeugin: "Sie waren sehr nett und fair zu mir und ich habe das ausgenutzt, es tut mir so leid", beteuerte sie. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.