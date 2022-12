"Oida" in der Staatsoper

Krysztina Winkel, geb. 1992 in Aachen, will junge Menschen für die Oper begeistern.

„Tschick“ nach Wolfgang Herrndorfs Roman kommt heraus. Regisseurin Krysztina Winkel hat die Handlung nach Österreich verlegt.

Ein keinesfalls unbeschwerter Sommer, ein Road Trip und jede Menge prägende Begegnungen: In Wolfgang Herrndorfs Jugend-Kultroman „Tschick“ fahren zwei Jugendliche mit einem geklauten Auto durch die Provinz, um ihrem Alltag zu entfliehen, der von Außenseiterdasein und Problemen gekennzeichnet ist. Auf ihrer Reise lernen sie sich selbst und andere anders kennen als gedacht.

2017 haben Komponist Ludger Vollmer und Librettistin Tina Hartmann den Coming-of-Age-Roman als Jugendoper adaptiert, nun kommt diese an der Staatsoper als österreichische Erstaufführung in einer „Wiener Fassung“ heraus, die die Handlung in die heimische Provinz verlegt.