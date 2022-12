Gekommen, um zu bleiben

Selbst der idealste „Qualitätsausländer“ ist in den seltensten Fällen auch ein ökonomischer Gewinn für das Sozialsystem.

Die aktuelle Asyl- und Migrationsdebatte verläuft wieder einmal entlang wohlbekannter Argumentationslinien. Die einen sehen den Untergang des Abendlandes heraufdämmern, für die anderen besteht kein wirkliches Problem. Eine echte Debatte scheint nicht möglich. Die politische Schnappatmung ist vorherrschend. Trotzdem sollte man es versuchen. Meiner Ansicht nach stehen wir jedenfalls vor drei zentralen Herausforderungen:

Der Autor Stefan Brocza (*1967) ist Experte für Europarecht und intern. Beziehungen.

Erstens die schiere Zahl an Asylanträgen. Im heurigen Jahr haben bereits über 100.000 Menschen in Österreich einen Asylantrag gestellt. Das sind mehr als im Jahr 2015, als man dachte, eine noch nie da gewesene Flüchtlingswelle breche über Europa herein. Und bei 100.000 Menschen hilft auch kein Hinweis von dem einen oder der anderen Migrationsforscher bzw. -forscherin, dass zwei Drittel dieser Menschen sowieso untertauchen, weiterziehen und somit faktisch keine Belastung für das österreichische Asylsystem darstellen. Warum es nicht viel mehr Menschen beunruhigt und noch mehr sozial empört, dass offensichtlich Jahr für Jahr Zehntausende in West- und Südwesteuropa im informellen Sektor verschwinden und dort ihr Leben als U-Boote fristen, ist jedenfalls schwer nachvollziehbar.