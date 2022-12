Odermatts neue Ski-Dimensionen

In den nächsten Tagen wird die Überlegenheit des Schweizers so deutlich werden wie noch nie.

St. Christina/Wien. Wenn die Teamkollegen im Training nur eine Sekunde auf ihn verlieren, sind sie zufrieden und wissen, dass sie zur Weltklasse gehören. Diese Erzählung aus dem Schweizer Lager vermittelt eine ganz gute Vorstellung von der aktuellen Form des Marco Odermatt. Der Eidgenosse macht in diesem Winter dort weiter, wo er im vergangenen aufgehört hat, und hat längst Kurs auf die Titelverteidigung im Gesamtweltcup genommen. Sieben Rennen, sieben Podestplätze, darunter drei Siege. Mithalten kann da nur noch Speed-Ass Aleksander Aamodt Kilde (drei Siege), doch selbst der Norweger liegt in der Gesamtwertung schon 175 Punkte (ein Weltcupsieg bringt 100 Punkte) zurück.

Kilde verliert trotz Topleistungen immer weiter an Boden. Durch die Absage des Gröden-Super-G am Freitag gab es keine Chance zu punkten, in der heutigen Abfahrt (12 Uhr, live ORF eins, Eurosport) zählt inzwischen auch Odermatt zu den Topfavoriten und im anschließenden Riesentorlauf-Doppel in Alta Badia führt der Sieg ohnehin nur über den Schweizer.