Semperit verkauft Medizinsparte

Harps Global übernimmt um 115 Mio. Euro. Betrieb in Wimpassing ausgenommen.

Wien/Singapur. Die Semperit AG Holding verkauft ihren Unternehmensbereich Sempermed, das bedeutet das Geschäft mit Operations- und Untersuchungshandschuhen. Die Sparte geht um 115 Mio. Euro an den südostasiatischen Handschuhproduzenten Harps Global Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur und Produktion in Malaysia. Zunächst nicht veräußert werde die Produktion in Wimpassing, hieß es. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von 7,8 Prozent.

Von dem Verkauf ausgenommen sei „zunächst die Produktion von Operationshandschuhen im österreichischen Wimpassing und deren Verpackung im ungarischen Sopron, die für den Erwerber als Auftragsfertigung noch mehrere Jahre fortgeführt werden wird“. Für die Transaktion ist noch grünes Licht der Behörden nötig. Dieses werde für das zweite Quartal 2023 erwartet. Semperit gab auch einen voraussichtlichen „Wertaufholungsbedarf“ von etwa 30 bis 35 Millionen Euro für das Vermögen der Sempermed bekannt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.12.2022)