Neuntes Sanktionenpaket fix

Russland. Die neuen Maßnahmen gegen Moskau sehen weitere Handelsbeschränkungen vor und treffen Banken wie Einzelpersonen.

Wien/Brüssel. Am Rande des letzten EU-Gipfels in diesem Jahr am Donnerstag haben die 27 Mitgliedstaaten das mittlerweile neunte Sanktionenpaket gegen Russland beschlossen, das neue Strafmaßnahmen gegen russische Banken und zusätzliche Handelsbeschränkungen vorsieht. Zuvor ist ein Streit über mögliche unerwünschte Nebenwirkungen der Sanktionen beigelegt worden.

Deutschland hat gemeinsam mit Ländern wie Frankreich und den Niederlanden gefordert, im Zuge des neuen Sanktionenpakets Beeinträchtigungen des Handels mit Agrarprodukten und Düngemitteln zu vermeiden. Andere Länder wie Polen und Litauen haben argumentiert, Berichte über angeblich durch Sanktionen verhinderte Agrarexporte seien „russische Propaganda“ mit dem Ziel, EU-Sanktionen abzuschwächen. Beide Seiten haben schließlich einen Kompromiss akzeptiert. Nach Angaben von Diplomaten trägt er den Forderungen Rechnung, die Nahrungsmittelsicherheit zu garantieren.

Neben Handels- und Finanzsanktionen umfasst das neunte Paket seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor bald zehn Monaten eine Liste mit fast 200 Personen und Einrichtungen. Gegen sie werden Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote verhängt. Schon jetzt hat die EU mehr als 1200 Einzelpersonen und 118 Organisationen sanktioniert, weil sie die territoriale Integrität der Ukraine sowie die Souveränität des Landes unterlaufen. Angehörige der russischen Armee, einzelne Offiziere, Abgeordnete der Staatsduma und Gouverneure sollen darunter sein.

Nach den russischen Drohnenangriffen der vergangenen Monate auf die Ukraine soll Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zufolge auch der Zugang Moskaus zu Drohnen und anderen unbemannten Luftfahrzeugen abgeschnitten werden. Vier weiteren Fernsehsendern soll wegen der Verbreitung von Kriegspropaganda die Sendeerlaubnis entzogen werden.

Hilfsgelder für Ukraine freigegeben

Auch der 18-Milliarden-Euro-Kredit an die Ukraine wurde von den EU-Chefs freigegeben, nachdem es in mehrstündigen Verhandlungen gelungen war, eine Einigung mit Polen im Streit um die globale Mindeststeuer für Unternehmen zu erzielen. Warschau ließ seinen Widerstand fallen und machte so den Weg für eine Reihe von daran gekoppelten Vereinbarungen frei, insbesondere die EU-Hilfen an Kiew. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.12.2022)