Chantal Akerman: Niemand wird lachen

In ihrem autobiografisch geprägten Roman „Meine Mutter lacht“ erzählt Chantal Akerman vom Leid des Alterns – und bedient sich dabei einer Sprache, die an die Poesie der Bilder von Marc Chagall erinnert.

Schon wahr: Im Geschäft der Filmregie sind Frauen traditionell beschämend unterrepräsentiert. Wenn es aber um Film als Kunst, nicht als Ware geht, wenn man über Schwarzenegger und Tarantino hinaus zu schauen vermag, lässt sich eine ganze Reihe von Namen nennen, ohne die die Filmgeschichte nicht denkbar wäre, von Lina Wertmüller, Agnès Varda, Kira Muratova, Věra Chytilová, Márta Mészáros, Agnieszka Holland, Margarethe von Trotta, Ulrike Ottinger, Helke Sander, Kathryn Bigelow, Sally Potter, Léa Pool, Susanne Bier, Barbara Albert, Jessica Hausner bis zu Chantal Akerman.

Die Belgierin Chantal Akerman, die 2015 mit 65 Jahren den Freitod gewählt hat, gehört nicht nur zu den festen Größen des Experimental-, des Spiel-, des Dokumentarfilms und des Filmessays, sondern ist auch eine Schriftstellerin von Format. Der Unterschied liegt nicht im Thematischen, sondern in der Auswahl und der Beherrschung der je erforderlichen Mittel, des Bildes, der Kadrierung, der Montage oder der Sprache, der Syntax, der Phonetik. In der deutschen Übersetzung des vorliegenden Buchs ist Claudia Steinitz dafür verantwortlich. Sie stößt notwendig an Grenzen. So lässt sich die musikalische Vokalfolge im Originaltitel mit den drei einsilbigen Wörtern „Ma mère rit“ durch „Meine Mutter lacht“ nicht reproduzieren.

An einfühlsamen oder vorwurfsvollen, um Verständnis ringenden oder anklagenden Auseinandersetzungen mit der Mutter herrscht in Literatur und Film kein Mangel. Dass sie meist zärtlicher oder zumindest ambivalenter ausfallen als die gerade in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg sich häufenden Beschäftigungen mit dem Vater, liegt wohl einerseits an der Geschlechterrollenverteilung in der patriarchalischen Gesellschaft und andererseits, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, an der Dominanz der Männer im Krieg und bei der Umsetzung nationalsozialistischer Grundsätze, deren Ideologie Frauen, also auch Mütter, ebenso willig, aber mit geringeren praktischen Auswirkungen gefolgt sind. Sie hatten das „Verdienst“, in der Regel nicht an die Front geschickt zu werden. Das ist allerdings nur ein Aspekt eines komplexen Sachverhalts. Zurzeit kann man in den Kinos den Film über Elfriede Jelinek sehen, deren (öffentlicher) Hader mit der Mutter nicht in dieses Schema passt. Weiter zurück mag man an Peter Handkes „Wunschloses Unglück“, an Erich Hackls „Dieses Buch gehört meiner Mutter“ oder an Melitta Brezniks „Mutter. Chronik eines Abschieds“ denken.