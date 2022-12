Das Schauspiel der Nordlichter

Drucken

Hauptbild • Nordlichter über der Kirche von Villingaholt an der Südküste Islands. • PA Images via Getty Images

Die Nordlichter verweisen auf die abwesende Sonne, aus deren Stürmen sie entstehen – vielleicht sind sie deswegen so tröstlich in der Dunkelheit des Winters. Sie sind ein Beweis dafür, dass die Sonne auch existiert, leuchtet und wärmt, wenn sie vom Himmel der Nordhalbkugel beinahe verschwunden ist.

Am 25. Januar wird in Ísafjörđur, einer kleinen Stadt in den isländischen Westfjorden mit weniger als 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern, das „Sólarkaffi“ gefeiert. Der isländische Name dieses Festtages lässt sich als „Sonnenkaffee“ übersetzen. Die Menschen in Ísafjörđur feiern mit diesem Fest, das mit den traditionellen mit Zucker aufgerollten isländischen Pfannkuchen und reichlich Kaffee zelebriert wird, dass die Sonne endlich wieder hinter den Bergen hervorkommt, die den Fjord umgeben, an dem die kleine Stadt sich befindet. Irgendwann im späten November verschwindet die Sonne für viele Orte in den Westfjorden, weil sie in den Dezemberwochen nur noch so knapp über dem Horizont aufgeht, dass man sie wegen der hohen Berghänge, an denen die Städte und Dörfer dieser Fjordregion liegen, nicht mehr sehen kann. Möchten die Bewohnerinnen und Bewohner dieser selbst für isländische Verhältnisse recht abgelegenen Fjorde in den Dezemberwochen die Sonne sehen, dann müssen sie die Berge überqueren oder mit dem Schiff auf den Nordatlantik hinausfahren.

Im Gegensatz zu den Westfjorden kann ich in Reykjavík die Sonne auch in den Wintermonaten noch sehen. Die isländische Hauptstadt, in der ich lebe, liegt auf dem 64. Breitengrad und damit knapp unter dem nördlichen Polarkreis. Das Zeitfenster, in dem man an meinem Wohnort das Sonnenlicht sehen kann, ist deswegen in den Wintermonaten ziemlich kurz. Am 21. Dezember, dem Tag der Wintersonnenwende, ist es in Reykjavík nur noch vier Stunden lang hell. Ich wache morgens in der Dunkelheit auf, sehe den Sonnenaufgang kurz vor meiner Mittagspause und am frühen Nachmittag ist es in der Stadt bereits wieder dunkel.

An noch nördlicher gelegenen Orten schafft es die Sonne im Winter gar nicht mehr vollständig aufzugehen, sondern ist nur noch als Halbkugel über dem Horizont zu sehen. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gehen dort direkt ineinander über. Im Gegensatz dazu kann man in Reykjavík die Sonne bei unbewölktem Wetter zumindest für eine Weile sehen. Das kommt übrigens sehr viel häufiger vor, als man annehmen würde, weil die starken Winde über Island auch im Winter regelmäßig die Wolkendecke aufreißen. Einen tage- oder wochenlang verhangenen Himmel, wie ich ihn aus meinen Jahren in Norddeutschland kenne, in denen das dicke Grau der Wolken wie eine schwere Decke über einem hängt, gibt es in Island dank des Windes sehr viel seltener. Die Chance, dass man in den wenigen Tageslichtstunden die Sonne und den blauen Himmel zumindest zu Gesicht bekommt, ist ziemlich hoch.