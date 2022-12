Jesus kam zur Welt wie alle Kinder

Drucken

Hauptbild • Wo ist das ursprüngliche Geheimnis im Stall zu Bethlehem? • Andreas Herzau/laif/picturedesk

Lassen wir den Marienkitsch beiseite, den Jungfräulichkeitskitsch, den Himmelfahrtskitsch; lassen wir den Aberglauben weg, die Wundersucht! Dann bleibt, dass es eine Frau gegeben hat, verheiratet mit einem Tischler namens Josef. Und mit diesem Mann teilte sie das Bett.

Warum spendet das herannahende Weihnachtsfest so vielen, die sich formal noch christlich nennen, keinen Trost mehr? Das ist auf den ersten Blick eine einfache Frage. Wir haben den Glauben an die „Ankunft des Erlösers“ längst verloren, auch wenn wir äußerlich die Texte sprechen und die kultischen Handlungen vollziehen, die dieses Ereignis vorbereiten. Noch nie war unsere christlich geprägte Welt so voller Weihnachtsramsch wie in unserer Gegenwart. Aber der Ramsch ist ohne Geheimnis. Er soll bestenfalls eine Stimmung kurzfristig auf Dauer stellen, die ein Gemisch aus mitmenschlichem Wohlbefinden und Wohlbefindensstress transportiert. Auf den Weihnachtsmärkten riecht es nach Punsch und Kuschellaune, nicht nach Weihrauch. Für diesen sind die Kirchen zuständig, die hierorts fast leer stehen, einmal abgesehen von den Messen und Metten, die man zu Heiligabend besucht, weil solcherlei Ritual eben dazugehört.

An diesem Punkt der Betrachtung droht die übliche kritische Kommentierung der verweltlichten Zustände in einer verweltlichten Lebenswelt zur gedankenlosen Leier zu werden. Sie führt zu nichts, höchstens zu einer – im Übrigen wirkungslosen – Entlastungsoffensive auf dem Papier. Wir sollten daher aus dem Endlosdiskurs über Mängelerscheinungen der Moderne und Postmoderne aussteigen. Wir sollten ihn beenden, uns umdrehen und weggehen. Freilich, kaum dass wir uns umgedreht haben, schon steht der Skeptiker vor uns, der wir selbst sind, unser Avatar, um uns zu fragen: „Wohin soll's denn gehen?“

Warum lassen wir nicht auch ihn kommentarlos stehen? Hadern wir nicht mehr mit unserer Zeit! Hören wir auf, sie scheinheilig zu geißeln – ohnehin nur mit zeitgemäßen, also ihrem Wesen nach journalistischen, kulturkritisch zugespitzten Worten! Mein heutiger Morgenblick aus dem sonntäglichen Fenster fiel wieder einmal, wie so oft, über die entlaubten Bäume hinweg auf die Schaukel tief unten am Spielplatz des Hofes vor unserem Haus; sie schaukelte, kindlos, im Wind, während die Kirche auf der dahinterliegenden, hinter einer Betonmauer vom Sonntagsfrühverkehr dröhnenden Straße einen staubigen Anblick bot.