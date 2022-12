Was ist noch Pubertät, was ist schon Krise?

Die jungen Menschen sind durch die Umstände belastet, sie sind keine „Lost Generation“ – außer wir Erwachsenen machen sie dazu. Der Psychiater Fritz Riffer über seine Arbeit mit Jugendlichen.

Was ist das denn?“, fragt Tim und deutet auf den Kofferraum. Ich nehme den gelbroten Ball heraus: „Der gehört mir! Ein Geschenk meiner Frau.“ Wir gehen gemeinsam die paar Schritte zu meiner Praxis, und ich erkläre ihm die Bedeutung dieses Balls für mich: dass ich das „Original“ vor 60 Jahren von meinen Eltern geschenkt bekommen habe und dass er mein ständiger Begleiter ist. „Ein Freund. Am besten sind dafür Menschen, doch so etwas ist auch nicht schlecht.“ – „Ja, ich hab ja auch so Sachen“, antwortet Tim etwas verlegen.

Tim wird demnächst 16. Seine Eltern machen sich Sorgen. Er zieht sich zurück, seine Stimmung wechselt rasch, und er sei „kaum vernünftig ansprechbar“, erzählt die Mutter am Telefon: „Und wenn, kommt es zum Streit.“ Er treffe auch selten Freunde, wo das doch jetzt wieder möglich wäre, er hänge stundenlang in Chats herum, und in der Schule laufe es „mehr als bescheiden. Vielleicht sind das Corona-Nachwirkungen oder Pubertätsprobleme, aber beim Zustand dieser Welt wundert einen ohnehin nichts mehr“, fügt sie hinzu.

Eltern, aber auch Menschen, die mit Jugendlichen im Gesundheits- und Sozialbereich arbeiten, können viele solcher Geschichten erzählen. Daten der quantitativen Sozialforschung, die einen deutlichen Anstieg psychischer Probleme bei Jugendlichen zeigen, entnehmen wir mit gemischten Gefühlen den Medien. Der Boulevard lässt zwischen „verlorener Jugend“ und den „großen Chancen einer Krise“ wenig Raum. Doch sowohl die Zuspitzung als auch das Kleinreden der Probleme verunsichert Jugendliche und deren Bezugspersonen nur zusätzlich.

In ersten Gesprächen zeigt sich bei Tim vieles von der Forschung Berichtetes. Er erzählt, dass er sich gelegentlich „depressiv“ fühlt, dass er sich tatsächlich viel öfter in sein Zimmer zurückzieht als früher, und führt das auf Lockdown-Zeiten und den Online-Unterricht zurück. Jetzt gäbe es einige Lehrer, die ständig das Versäumte erwähnen und Druck bezüglich des nachzuholenden Stoffes in Hinblick auf die Matura machen. „Wie soll da Lernen noch Spaß machen?“, meint Tim und fügt selbstkritisch hinzu: „Na ja, der begeisterte Lerner war ich ja nie.“ Am meisten stört ihn, gefragt zu werden, was er nach der Matura machen will. „Mit 16 soll ich wissen, was ich mit 18 will? Keine Ahnung!“

Stimmungsschwankungen, Missmut, Selbstwertprobleme, Widersprüchlichkeiten im Fühlen, Denken und Handeln, „nicht wissen, was man will“ oder auch „wer man ist“, sind zunächst häufig Ausdruck natürlicher Reifungsprozesse. Was wir als Pubertät zusammenfassen, birgt im Alltag oft persönlichen und familiären Sprengstoff. Die dabei entstehenden Dynamiken bringen die Jugendlichen und ihr Umfeld auch so schon nicht selten an die Grenzen des Zumut- und Gestaltbaren. Nun kam die Pandemie dazu: Der Bruch in Routinen des Lebens, der Beziehungen, des Schul- oder Arbeitsalltags oder auch der Freizeitgestaltung war unabweisbar. Das ging bei vielen an die Grundfesten ihrer selbstverständlichen Annahme, „wie Leben funktioniert“.