Ringen um Artenschutzpakt

Das Artensterben stoppen: In Montreal wird um geschützte Tier- und Pflanzen-Arten verhandelt.

Bei der UNO-Konferenz über Biodiversität in Montreal sind wichtige Punkte immer noch heftig umstritten.

Montreal. Eigentlich wollen sie bis 2030 das Artensterben stoppen: Vertreter aus mehr als 190 Staaten tagen derzeit im kanadischen Montreal, um auf Basis der UN-Konvention über biologische Vielfalt (1992) ein neues Weltnaturschutzabkommen auszuarbeiten. Dieses soll in den nächsten acht Jahren 30 Prozent des Landes und 30 Prozent der Meeresfläche unter Schutz stellen.

Große Umweltorganisationen warnten jedoch am Freitag vor einem Scheitern der Konferenz. „Wir haben noch Hoffnung, aber es sieht nicht gut aus“, sagte Florian Titze vom WWF Deutschland. Umweltorganisationen befürchten eine Verwässerung des Abkommens oder Verzögerungen bei der Umsetzung, weil es dann für den Erhalt von Artenvielfalt und Ökosystemen zu spät sein könnte. Tatsächlich enthält die Vorlage für die Abschlusserklärung so viele „eckige Klammern“, dass der Text kaum lesbar ist. In den Klammern stehen umstrittene Passagen.