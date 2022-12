E-Mobilität: Förderungen neu geregelt

Die E-Auto-Förderung für Betriebe fällt weg.

Wien. Mit dem Jahreswechsel stehen einige Änderungen bei der E-Mobilitätsförderung an. Unter anderem wird der Kauf von Plug-in-Hybrid-Autos nur noch dann mit 2500 Euro gefördert, wenn der Wagen mindestens 60 Kilometer rein elektrisch zurücklegen kann, kündigte das Klimaschutzministerium per Aussendung an.

Für Regionen, die mit E-Ladestationen unterversorgt sind, sei ab Jänner ein Fördertopf mit zusätzlich zehn Millionen Euro vorgesehen. Insgesamt soll die E-Mobilität-Förderung den Staat im Jahr 2023 rund 95 Millionen Euro kosten. Für Betriebe wird es ab dem neuen Jahr keine Förderung von Elektro-Pkw mehr geben. Neben der E-Mobilität-Förderung wolle man 2023 eine separate Förderschiene für emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur aufbauen. Hierfür stünden 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Bei der Förderung von E-Autos und Ladeinfrastruktur von privaten Haushalten ändert sich nichts. Die Elektro-Pkw werden weiterhin mit 5000 Euro gefördert. Für private Ladestationen (Wallboxen) können 600 Euro beantragt werden, bei Gemeinschaftsanlagen sind es 1800 Euro. Der Kauf von E-Motorrädern wird mit 1900 Euro unterstützt. Für betriebliche Ladeinfrastruktur gibt es bis zu 30.000 Euro. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.12.2022)