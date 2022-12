OGH verbietet Airbnb im Gemeindebau

OGH bestätigt Verbot von Vermietungsanzeigen.

Wien. Nach dem Oberlandesgericht Wien hat nun auch der Oberste Gerichtshof (OGH) das Vermietungsverbot von Wohnungen in Gemeindebauten via Airbnb bestätigt. Mit dem Urteil wurde letztinstanzlich klargestellt, dass Airbnb Gemeindewohnungen der Stadt Wien nicht zur Vermietung auf der Onlineplattform anbieten darf. Das teilte die Stadt Wien in einer Aussendung mit.

Damit dürfte der seit 2020 dauernde Rechtsstreit zwischen Wiener Wohnen und Airbnb beendet sein. Konkret bedeutet das Urteil, dass Airbnb sicherstellen muss, dass keine Vermietungsanzeige für eine Gemeindewohnung missbräuchlich auf die Plattform gestellt wird. Zudem ist Airbnb nun zur Rechnungslegung gegenüber Wiener Wohnen über die in der Vergangenheit mit solchen Anzeigen erzielten Gewinne und Umsätze gezwungen.

Wiener Wohnen hatte im Sommer 2020 Airbnb in der Causa vor dem Handelsgericht Wien geklagt. Wiederholt waren Inserate für die illegale Vermietung von Gemeindewohnungen auf der Plattform aufgetaucht. Airbnb war Aufforderungen der Stadt, die Adressen der 220.000 Gemeindewohnungen in Wien für die Vermietung zu sperren, zunächst nicht nachgekommen.

Airbnb: „Wir sind uns einig“

Die Stadt Wien bezeichnete die OGH-Entscheidung in ihrer Aussendung als richtungweisend und erfreulich für den langfristigen Schutz von leistbarem kommunalen Wohnraum. „Der soziale Wohnbau in Wien ist zum Wohnen da und nicht, um damit Geschäfte zu machen“, hieß es seitens Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. Eine Zweckentfremdung der Gemeindewohnungen sei nicht zu akzeptieren.

„Kurzfristige Untervermietung im Gemeindebau hat auf Airbnb keinen Platz“, kommentierte eine Airbnb-Sprecherin das Urteil. „Darin sind wir uns mit der Stadt Wien völlig einig, weswegen wir bereits im vergangenen Jahr freiwillig die Unterkünfte im Gemeindebau von der Plattform genommen haben.“ Airbnb wolle langfristig mit der Stadt Wien zusammenarbeiten und zu „zukunftsorientierten Regelungen für die Kurzzeitvermietung beitragen“, heißt es weiter in der Stellungnahme. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.12.2022)