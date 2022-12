Das unnötigste WM-Spiel

Das Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko ist verzichtbar. Nur für die Fifa nicht.

Endlich ist es so weit. Nach 62 Spielen in den vergangenen vier Wochen nähert sich diese Fußballweltmeisterschaft in Katar ihrem ersehnten Höhepunkt. Heute steigt im Khalifa International Stadium nach langem Warten – genau, das Spiel um Platz drei. Ironie off.

Zugegeben, Österreichs Fußball würde sich ohne besagtes Spiel um Platz drei seines größten Erfolgs beraubt fühlen. Bei der WM 1954 besiegte das ÖFB-Team Uruguay in Zürich mit 3:1. In einem Spiel, das die 30.000 Zuschauer „kaum begeistern“ konnte, so ist es übermittelt.