Unter 20 Euro im Landstein

Neu übernommen und Anfang November gerade erst offiziell eröffnet, schlingert das Landstein auf der Landstraßer Hauptstraße noch ein bisschen.

Na hallo, neu ist das aber nicht! Richtig, an dieser Adresse eröffnete vor etwa zehn Jahren ein Restaurant mit diesem Namen und regionalem Waldviertler Konzept. Doch mittlerweile wurde das Lokal neu übernommen – von Matthias Euler-Rolle, bekannt geworden als Radiomoderator und PR-Experte, und Alexander Rinnerhofer, der sich unter anderem als Gourmetjournalist einen Namen gemacht hat.

Ein Hybrid soll es sein, bei dem man essen kann, der im Lauf des Abends zur Bar werden soll. Die zahlreichen Flaschen an den Wänden mit verschiedenen Whiskeys, Gins und anderen Spirituosen sind schon einmal ein dekorativer Hinweis auf den späteren Abend. (Der Gang zur Toilette empfängt übrigens mit sehenswerter 1970er-Jahre Optik.) Hier soll es aber um den Teil davor gehen, also das Essen. Das ist gestreut, von heimischen Speisen wie Eiernockerln (11,90 Euro) über US-Küche à la Cheeseburger mit Zwiebelconfit (16,90 Euro) bis zu asiatischen Anleihen. Gut, das Chicken-Curry mit Basmati-Reis (16 Euro) wirkt wie aus den späten 1980er-Jahren, als Österreicher erste Versuche mit asiatischer Küche machten – ein enormer Gupf Reis, daneben ein paar Fleischstücke. Auch bei den Rinderfiletspitzen Asia Style (19 Euro) liegt der viele Reis hilflos auf dem flachen Teller. Das Cross-Selling („Salat um 3,80 Euro dazu?“) nervt ein bisschen, noch dazu weil der Beilagensalat eher dürftig ist. Dafür ist das Landstein-Schokotörtchen mit Fruchtspiegel (7,50 Euro) als Dessert recht okay.

Dass es nicht versöhnlich endete, lag wohl an der Konfusion des Kellners. Der verrechnete per handgeschriebenem Zettel einen Preis – bei der Bitte um die Rechnung hieß es erst, das geht nicht. Dann ging es doch, nur dass erst jede Speise rekonstruiert werden musste, und es plötzlich ein völlig anderer Betrag war (ein höherer, sie hatten zuerst einiges vergessen). Die Entschuldigung: Ein Koch war ausgefallen, deshalb sei es etwas chaotisch. Na ja, hoffentlich war es einfach nur ein schlechter Tag.



Landstein. Landstraßer Hauptstraße 132, 1030 Wien, Mo.–Sa. 17 bis 0 Uhr, ✆ 01/713 01 08, www.landstein.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2022)