Jakob Schubert: "Je größer ein Sport, desto mehr Politik"

Vor seiner iranischen Kollegin hat Kletterer Jakob Schubert höchsten Respekt. Über Freiheiten am Felsen und Betrugspotenzial im Wettkampf.

Sie haben Olympia unter Corona-Maßnahmen in Tokio erlebt, die Winterspiele in Peking waren noch restriktiver. Gerade ging die umstrittene Fußball-WM in Katar zu Ende. Wie sehen Sie das als Sportler, dass rund um Großevents inzwischen so viele Diskussionen mitschwingen, Ihre Rolle immer aufgeladener und oft eine Positionierung erwartet wird?

Jakob Schubert: Als Athlet finde ich das extrem schwierig. Bei vielen hat man das Gefühl, sie werden dazu gezwungen oder meinen, dass sie Stellung beziehen müssen. Im Endeffekt aber ist man dort, um sein Bestes zu geben, in dem, was man seit Ewigkeiten trainiert hat. Dass die WM in Katar als Ganzes kritisch zu sehen und die Fifa zu hinterfragen ist, steht außer Frage. Aber ich finde nicht, dass das die Aktiven tun müssen.

Boykott-Aufforderungen waren für Sie also überzogen.

Das finde ich schon sehr übertrieben. Es geht um etwas, auf das man sehr lang hingearbeitet hat.