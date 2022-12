Canisibus in Wien: „Verhungern muss niemand“

An 365 Tagen im Jahr, immer zur selben Zeit, an denselben Orten ist der Canisibus in Wien unterwegs, um Hilfsbedürftigen eine heiße Suppe und Brot zu bringen.

Etwa ein Dutzend Menschen haben sich draußen in der klirrenden Kälte bei der Friedensbrücke versammelt. Um 19.45 Uhr kommt der Canisibus der Caritas. Drei der insgesamt 150 Canisibus-Ehrenamtlichen öffnen die Türen und beginnen mit dem Verteilen von Suppe, Brot, Obst und Mehlspeisen.

Spenden BIC: RZBAATWW IBAN: AT16 3100 0004 0405 0050 Kennwort: Canisibus

An 365 Tagen im Jahr – jeden Abend zur selben Zeit, auch am Wochenende und an Feiertagen, ist der Canisibus in Wien unterwegs, um Menschen eine warme Mahlzeit zu bringen. Auf zwei Routen mit acht Stationen sind es bis zu 400 Portionen und 200 Liter Suppe, die täglich ausgespeist werden. „Wobei, heute ist nichts los“, sagt Stefan Steinwandtner, der seit zwei Jahren jeden Montag mit seinen beiden Kollegen hilft. Normalerweise sei die Friedensbrücke am stärksten besucht. Seit das Winterpaket der Stadt Wien Anfang November in Kraft getreten ist, hätten die Besucherzahlen aber abgenommen. „Wir haben vorher auf einer Route etwa 100 Leute gehabt, jetzt sind es ungefähr 70“, sagt der Pensionist, der zuvor in einer Software-Firma tätig war.

Während die drei Ehrenamtlichen in rote Plastikschüsseln Suppe schöpfen, unterhält sie einer der Gäste mit Gedichten. „Der kommt jeden Montag zu uns und trägt seine Gedichte vor, oft doppelt oder dreifach im Laufe der Zeit. Mit Interpretation“, erklärt Gerhard Müller, der seit seiner Pensionierung vor drei Jahren hilft, denn er möchte damit „der Gesellschaft etwas zurückgeben“.

Die Klientel ist bunt gemischt. Einige Menschen erwecken nicht den Anschein, als würden sie auf der Straße leben. Und das sei in diesem Jahr auffällig, denn durch die multiplen Krisen würden immer mehr Menschen kommen, die zwar eine Wohnung haben, aber das Haushaltsbudget für eine warme Mahlzeit nicht mehr aufbringen können. Jene, die bereits vorher unter Druck standen, seien jetzt komplett am Limit. Und auch ukrainische Gäste sind hinzugekommen. Das mache sich auch bei der Caritas-Beratungsstelle bemerkbar.

15 Minuten nach der Ankunft macht die dritte der Helfer, Elisabeth Stanzel, einen Kontrollgang über den kleinen Platz, um stehengelassene Schüsserl einzusammeln, „aber die meisten räumen sie in unsere Kiste“, sagt die 29-Jährige, die in einer Filmproduktionsfirma arbeitet.

In Zahlen 32 Jahre lang ist der Canisibus bereits im Einsatz.

150 Freiwillige zählen zum Canisibus-Team. 400 Portionen werden pro Tag ausgespeist. 200 Liter Suppe schenken die Helfer täglich aus. 15 Minuten verweilt der Canisibus an den jeweiligen Stationen. 87.266 Menschen konnten 2022 vom Canisibus-Team satt gemacht werden.



Eine „Plaudertasche“ erzählt. Nachdem der Bus fertig eingeräumt ist, geht die Fahrt zur zweiten der insgesamt vier Stationen an diesem Abend weiter. „Falls ihr euch wundert, warum der Bus so leise ist: Das ist tatsächlich ein Elektroauto“, sagt Steinwandtner. Dieses und Essenszutaten ausliefernde Lastenräder sind neu beim Canisibus. Denn auch die Caritas will offenbar klimafreundlich sein.

Angekommen in Floridsdorf wartet schon eine kleine Gruppe auf das Eintreffen der drei Helfer. „Eine Suppe zum Mitnehmen“, bestellt ein Mann. Müller füllt Grießnockerlsuppe in eines der Einmachgläser und überreicht es ihm. Ob es auch etwas Süße gebe, fragt der Mann weiter. Eine Topfengolatsche, wenn Sie wollen, bietet ihm Müller an. „Super, vielen Dank. Ich wünsch euch noch einen schönen Abend“, bedankt er sich.

Steinwandtner verteilt inzwischen Schokoriegel, Taschentücher und sogar Hundefutter. „Floridsdorf ist eine nette, familiäre Gruppe. Für die nehme ich immer ein bisschen etwas anderes mit“, erklärt er. Und: „Eine Plaudertasche ist seit ein paar Wochen dabei.“ Ein Mann erzählt Geschichten über geheime Einnahmequellen des Staats, seine Geldverstecke, Enteignungen, Beziehungen zu Promis. Allzu ernst darf man seine Erzählungen nicht nehmen. Ob es auch Menschen gebe, die unfreundlich werden? Müller: „Selten, aber doch. Speziell, wenn Alkohol im Spiel ist.“



Situationen außer Kontrolle. Das sei besonders bei der dritten Station am Praterstern der Fall. „Unangenehm ist es, wenn es so außer Kontrolle gerät, dass sie fast in den Suppentopf fallen. Da muss man aufpassen. Heute geht es noch, aber es kann auch ärger sein“, sagt Müller. Die Menschen würden sich dennoch bemühen, freundlich zu sein. Alle drei Helfer erfahren viel Dankbarkeit. „Danke, dass es euch gibt“, sagt eine junge Frau, die sich gerade eine Schüssel Suppe holt.

Auf dem Weg zur letzten Station beim Schottentor vor den Stiegen der Universität erzählt Stanzel, dass sie auch viele traurige und berührende Erlebnisse bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit habe: „Wenn uns Menschen erzählen, dass sie nicht mehr wissen, wie sie sich die Wohnung leisten können, lernt man, das eigene Leben in Österreich mehr wertzuschätzen.“ Sie empfindet eine innere Zufriedenheit, wenn sie Menschen helfen kann, die es nicht so gut haben, wie sie selbst.

Beim Schottentor wartet lediglich ein Mann. Der gebürtige Deutsche kommt seit 16 Jahren zur abendlichen Ausspeisung und kennt beinahe alle Helfer. „Mir gefallen besonders das Engagement der freiwilligen Helfer und die Qualität der Suppe“, sagt er.

Von der Suppe ist noch reichlich übrig. Es komme selten vor, dass sie am Ende des Tages leer ist. Deshalb nimmt sich auch Steinwandtner einen Schöpfer voll: „Sonst wird die Suppe weggeleert, sie hat wirklich einen tollen Geschmack.“ Müller bietet auch Passanten eine Schüssel an und sagt: „Verhungern muss bei uns niemand.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2022)