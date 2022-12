Champagner: Wie kommen die Perlen ins Glas?

Wie die Bläschen in Champagner und anderen Schaumweinen kommen und gehen, ist eine Wissenschaft für sich. Ein Physiker in Frankreich betreibt sie.

Falls Sie demnächst die Geburt Christi und/oder die des neuen Jahres mit knallenden Korken begrüßen, dann haben Sie die akustischen, optischen, olfaktorischen und gustatorischen Genüsse einer wohl gehegten Legende zufolge dem Mönch Dom Pierre Pérignon zu danken, der als Kellermeister des Klosters von Hautvillers in der Champagne 1681 den ersten Schaumwein kelterte und kostete: „Ich trinke die Sterne“, ließ er seine Brüder wissen. Das mag schon sein, aber neu war die Rezeptur nicht: Ein Engländer, Christopher Merret, hatte sie 1662 schon der Royal Society in London präsentiert, da hatte Pérignon seine Arbeit als Kellermeister noch nicht einmal angetreten.