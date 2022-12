Greller Advent

Oder: Warum es in Europa knallt, Lionel Messi bitte gewinnen und aufhören möge.

War da nicht etwas? Keine Straßenlaternen oder nur viel kürzer und dann gedimmt? Sparsame Adventsbeleuchtung in den Straßen? Stromlose Christkindlmärkte? Decken statt Heizstrahler in Winter-Schanigärten? Kurz: ein Bild wie das London von Jack the Ripper wurde von der Politik heraufbeschworen, um die Bevölkerung auf das durch den Ukraine-Krieg notwendige Energiesparprogramm in der kalten Jahreszeit einzuschwören.

Und nun? Jede Einkaufsstraße ist noch festlicher beleuchtet als die vorige, in den Punschständen blubbert's, in den Maroni-Öfen bollert's, das es eine Freude ist. Und 2022 scheint ein besonders gutes Heizschwammerl-Jahr zu werden. Nur der Nebel ist zuweilen so, wie wir uns das erwartet haben. Es wird freilich nie so kalt geheizt, wie besprochen, aber ganz klar ist es nicht, wo all die Sparnotwendigkeiten plötzlich hingekommen sind.