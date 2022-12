Florian David Fitz: „Vielleicht bin ich auch naiv“

Mit „Oskars Kleid“ wagt sich Florian David Fitz an das vielleicht schwierigste Thema seiner Karriere als Filmemacher – seine Komödie dreht sich um einen transsexuellen Jungen und dessen Vater. Ein Gespräch über das Dilemma der Eltern und heilsame Außenseiterrollen.

Sie erzählen in Ihrem Film das Thema der Transsexualität sehr ausgewogen, aber sehen Sie die Gefahr, dass Ihre Darstellung trotzdem missverstanden wird?

Florian David Fitz: Die Gefahr gibt es immer, aber ich wollte diese Geschichte ganz klar aus der Sicht des Vaters erzählen, der in diese Situation hineingeworfen wird. Eigentlich geht es in dem Film ja um Bilder: Das Bild, das ich von meinem Kind und von mir als Vater habe. Dann lernt man noch die Eltern des Vaters kennen, die wiederum ein anderes Bild haben. Und diese Bilder hindern uns manchmal daran, wahrzunehmen, was da ist. Dass sich hinter den Bildern Menschen befinden.

Sie mussten dafür ja auch erstmal Transmenschen kennenlernen . . .

Wir sind in Selbsthilfegruppen gegangen, wo uns Leute ihre Geschichte erzählt haben. Das war sehr berührend. Letztlich müssen die Eltern dabei Trauerarbeit leisten, denn sie müssen sich von dem Kind, das sie so oder so kennengelernt haben, verabschieden. Aber was mich am meisten bei der Recherche überrascht hat, ist, dass es auf diese Fragestellungen nicht immer die eine richtige Antwort gibt. Alle wollen das Beste für ihr Kind. Was das ist, ist nicht immer so leicht rauszufinden.