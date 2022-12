Am Dienstag wird das Geld geteilt

Nach Thanksgiving haben sich die konsumgetriebenen Angebotstage wie der Black Friday etabliert, nun folgt als Alternative zum Konsumrausch der Giving Tuesday. Auch hierzulande.

Thanksgiving und Black Friday – diese Tage sind in den USA untrennbar miteinander verbunden. Das Erntedankfest als Familienfeiertag, der anschließende Ausverkauf im Handel, der Wochen zuvor intensiv beworben wird. Seit genau zehn Jahren hat sich ein weiterer Tag in diesem Ablauf eingebürgert: der Giving Tuesday. Am Dienstag nach Thanksgiving wird an NGOs und gute Zwecke gedacht und gespendet. Das soll eine Alternative zum konsumgetriebenen Black Friday darstellen, dem auch der sogenannte Cyber Monday folgt, ein Tag der Online-Angebote.

Im Jahr 2021 sind rund um den Giving Tuesday allein in den USA mehr als 2,7 Mrd. Spendengelder geflossen. Konzerne wie Facebook spielen bei der Verbreitung der Spendenidee mittlerweile eine tragende Rolle. Wiederum andere Konzerne treten als Großspender auf – von Google über Ford bis zur Bill and Melinda Gates Foundation.