Warum mehr Wohlstand das Klima nicht zerstören muss

Über 30 Staaten steigern ihren Wohlstand bei sinkenden Emissionen. Auch Österreich. Taugt das Modell für die ganze Welt?

Das nächste Jahr wird ein gutes sein für das Klima, wenn auch aus dem unerfreulichsten aller Gründe: Die Weltwirtschaft wird 2023 wohl schrumpfen. Und wie schon während Pandemie und Finanzkrise wird auch diese Rezession die Emissionen auf Sinkflug schicken – und eine alte Frage neu aufs Tapet bringen: Müssen wir endlich aufhören zu wachsen, um Klima und Umwelt zu retten? Das Lager der Anhänger dieser Degrowth-Bewegung füllt sich seit Jahren. Wirtschaftsforscher hinterfragen das Dogma vom ewigen Wachstum in ihrer Disziplin. Und Aktivisten würden am liebsten morgen den Großteil der Konzerne dieser Welt zudrehen.