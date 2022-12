Von Angelo Soliman bis Black Lives Matter

Mohamed Medlum, in Wien genannt „der Muhrl“, war 1905 als Gründer einer Handelsfirma erfolgreich im Orientgeschäft.

Der berühmteste unter ihnen ist wohl bis heute Angelo Soliman. Ein neues Standardwerk liefert einen Überblick über Menschen mit afrikanischer Abstammung quer durch die Geschichte unseres Landes.

Im Auftrag von Maria Theresia reiste Fürst Liechtenstein im Jänner 1760 nach Parma, um dort die Braut für den Thronfolger Joseph abzuholen und nach Wien zu geleiten. Einen spektakulären Anblick bot die Delegation, auch weil an prominenter Stelle Angelo Soliman auftrat, der festlich gekleidete, aus Afrika stammende Diener Liechtensteins. Und es ging noch höher: Bei der Kaiserkrönung Josephs II. in Frankfurt 1764 war Soliman ebenfalls zugegen. Einzigartig auch sein Privatleben mit kirchlicher Eheschließung, Gründung eines Haushalts mit Dienstwohnung in der Wiener Herrengasse und Mitgliedschaft bei einer Freimaurerloge.

Jeder historisch Interessierte heute hat bereits von Angelo Soliman gehört. Sein Leben ist genauestens aufgearbeitet, verfilmt usw. Doch abgesehen von ihm stieß die afrikanische Präsenz in Österreich auf wenig Beachtung. Die Aufmerksamkeit fokussierte sich auf Einzelpersonen wie Soliman, als ob er der einzige Afrikaner im barocken Wien gewesen wäre. Der Wiener Sozialhistoriker Walter Sauer (er hat den Schwerpunkt Kolonialismus und Afrika) legt nun ein Buch über die historische und gegenwärtige Präsenz von Menschen afrikanischer Herkunft in Österreich vor. Es ist der mit rund 200 Seiten bisher umfassendste Überblick über die afrikanische Zuwanderung und Community-Bildung innerhalb der Grenzen des heutigen Österreich, beginnend mit der antiken Austria Romana mit ihren aus Afrika stammenden Statthaltern, Militärs und Sklaven bis zur „Black Lives Matter“-Bewegung von heute. Es ist eine trotz wissenschaftlicher Exaktheit anschauliche und gut lesbare Darstellung über ein völlig unterbelichtetes Thema.