Italien genehmigt Landung von zwei Rettungsschiffen

Italien hat die Landung von zwei deutschen Rettungsschiffen genehmigt. Die 63 geretteten Migranten, die sich an Bord der "Sea Eye 4" befinden, dürfen im Hafen der toskanischen Stadt Livorno an Land gehen. Die "Rise Above" dürfe die Menschen in die Stadt Gioia Tauro an der italienischen Stiefelspitze bringen, teilte die deutsche Hilfsorganisation Mission Lifeline mit. An Bord befinden sich 27 gerettete Bootsmigranten.

Die "Rise Above" erreichte vor wenigen Tagen ihr Einsatzgebiet im zentralen Mittelmeer, wo regelmäßig Hilfsorganisationen in Seenot geratene Migranten in Sicherheit bringen. Am Freitag unterstützten die freiwilligen Helfer bei der Rettung von mehr als 60 Bootsmigranten, die danach auf die "Sea-Eye 4" der Regensburger Organisation Sea-Eye kamen. Am Samstag nahm die Crew selbst 27 Migranten aus Syrien bei einem weiteren Einsatz an Bord.

Von Nordafrika legen Migranten in meist seeuntauglichen Booten ab, um über das Meer in die EU zu gelangen. Gerade im Winter ist die Überfahrt wegen der Gefahr durch schlechtes Wetter und raue Seebedingungen riskant. Der Großteil erreicht Italien, wo laut Innenministerium 2022 bisher mehr als 98.700 Bootsmigranten ankamen und damit deutlich mehr als im selben Vorjahreszeitraum (rund 63.400).