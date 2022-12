Tournee-Geflüster: Von Flugrouten und Landungen

Dawid Kubacki gewann die Tournee-Generalprobe in Engelberg, der Pole, 32, gilt auch als Favorit auf den gewinn des Schanzenklassikers. Die ÖSV-Adler Manuel Fettner und Stefan Kraft heben mit ab, lauern auf ihre Chance.

Engelberg. Trifft sich der Weltcuptross in Engelberg, springt stets die Vorfreude mit. Es ist der letzte Wettkampf vor Weihnachten, zugleich aber die finale Standortbestimmung für den traditionellen Klassiker, die Vierschanzentournee. Die 71. Auflage hebt, auch heuer, am 29. Dezember in Oberstdorf an und führt über Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck zum zum Dreikönigstag nach Bischofshofen.

Titelverteidiger ist der Japaner Ryōyū Kobayashi, der zuletzt nur hauchdünn daran gescheitert war, es als erster Springer zum zweiten Mal mit einem „Grand Slam“, dem Triumph auf allen vier Stationen, zu erreichen.

In Engelberg sind die Vorbereitungen auf die Tournee schon spürbar. Viele Trainer bitten zu Kamingesprächen, erklären ihre Ideen oder Neuerungen im Materialsektor. Und, wer in der Schweiz gewinnt, wird von vielen meist als Favorit auserkoren. Augenblicklich führt am Polen Dawid Kubacki kein Weg vorbei.

Der Führende im Gesamtweltcup, 32, gewann die „Generalprobe“ mit Sprüngen auf 141,5 und 143 Meter. Sehr zur Freude seines Betreuers, für den mit dem Job als polnischer Teamchef ein „Traum in Erfüllung“ geht. Thomas Thurnbichler, 33, zieht seit Sommer die Fäden beim polnischen Team, er setzt dabei auf das Know-how von Alexander Pointner. Zumindest stehen Thurnbichler sein ehemaliger Assistent Marc Nölke (Spezialist für Neuroathletik) und Servicemann Servicemann Mathias Hafele zur Seite.

Seitdem der Tiroler auf dem Turm steht, hebt Kubacki wieder richtig ab. Der Weltmeister von Seefeld (2019) und Tourneesieger von 2020 feiert mehr oder minder seinen dritten Frühling, der bereits vierte Saisonsieg, sein achter insgesamt, beweist, dass richtig gearbeitet worden ist bei Motivation und Material.

Wo landen die ÖSV-Adler?

Für die ÖSV-Adler war Engelberg ebenso eine Reise wert. Manuel Fettner wurde am Sonntag Zweiter, Stefan Kraft landete am Samstag auf Platz vier und schöpfte am Sonntag als Sechster die Gewissheit, nicht zu weit vom Podest entfernt zu sein.

Cheftrainer Andreas Widhölzl setzt bei der Tournee auf Kraft, Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Philipp Aschenwald.

Dass der 17. ÖSV-Triumph aber bei der Tournee gelingt, ist schwer abzuschätzen. Zuletzt siegte Kraft 2015, seitdem ziehen stets andere weiter. Es deutet alles auf ein Duell von Kubacki mit dem Slowenen Anze Lanišek, der drei Konkurrenzen in dieser Saison bereits gewinnen konnte. (fin)