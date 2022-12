24-Jähriger stirbt, nachdem Böller in seinem Gesicht explodierte

Das Einführen schwerer Böller ist in den Niederlanden verboten. Dennoch kam es am Samstagabend zu einem schweren Unfall, bei dem ein 24-Jähriger ums Leben kam.

Beim Zünden eines schweren Böllers ist in den Niederlanden ein 24 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Feuerwerkskörper explodierte am späten Samstagabend in Ridderkerk vor dem Gesicht des Mannes, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Opfer wurde noch auf der Straße wiederbelebt, starb aber später in einem Spital.

Ein 29-Jähriger, der neben dem Opfer stand und weitere Böller dabei hatte, wurde festgenommen. Einen 62 Jahre alten, geschockten Angehörigen, der die Rettungskräfte behinderte und aggressiv geworden sein soll, mussten die Beamten ebenfalls kurzzeitig festnehmen.

Weil die Regeln für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu Silvester in den Niederlanden vor einiger Zeit verschärft wurden, hat die Einfuhr illegaler schwerer Böller vor allem aus Deutschland und Belgien zugenommen. Nach einem Böllerverbot zu Silvester während der Corona-Pandemie in den beiden Vorjahren werden nun wieder verstärkt Verletzte und Sachschäden durch die Knallerei befürchtet.

(APA/DPA)