Unklare Lage nach Wahl in südpazifischem Schlüsselstaat

Die Parlamentswahl ergab zwei gleich große Blöcke, die nun um eine Kleinpartei werben. Der Inselstaat ist auch ein Objekt der Geopolitik.

Suva/Sydney. Im südpazifischen Inselstaat Fidschi zeichnet sich nach der turbulenten Parlamentswahl von voriger Woche keine klare Mehrheit ab – allerdings dürfte die Regierung des seit 16 Jahren amtierenden Premiers, Frank Bainimarama, in der bisherigen Form Geschichte sein. Bainimaramas Partei, Fiji First, und eine von Oppositionsführer Sitiveni Rabuka geführte Koalition kommen laut den Ergebnissen vom Wochenende auf je 26 der 55 Sitze im Parlament in Suva. Nun buhlen beide um die kleine sozialdemokratische Partei des streng christlichen Geschäftsmanns Viliame Gavoka, die drei Sitze hat und damit zum Königsmacher mutiert ist.

Die Wahl hat über Fidschi hinaus, das 1970 von Großbritannien unabhängig geworden war und mit mehr als 330 Inseln etwas kleiner ist als Niederösterreich, geostrategische Bedeutung: Premier Bainimarama wird tendenziell eine Nähe zu China und dessen Vordringungsplänen im Pazifik nachgesagt, während Rabuka (74) größere Distanz zu Peking anstrebt. Beiden ist gemeinsam, dass sie einst als hohe Offiziere der Streitkräfte per Putsch die Macht übernahmen: Rabuka putschte 1987 (Hintergrund war die heikle Balance zwischen autochthonen Fidschianern und der großen indischen Volksgruppe). Er trat zwar vor allem wegen ausländischen Drucks samt Sanktionen noch im selben Jahr zurück, führte aber von 1992 bis 1999 nach einer regulären Wahl eine Zivilregierung. Bainimarama leitete anno 2000 eine Kurzzeit-Putschistenregierung, danach wieder ab 2006, doch konnte auch er sich bei einer regulären Wahl (2014) im Amt halten.