Ein Bauchfleck für den Präsidenten

Tunesien. Nur 8,8 Prozent der Wahlberechtigten gingen zur Parlamentswahl am Samstag – aus Protest gegen Präsident Saied. Nun werden Gewaltausbrüche befürchtet.

Tunis/Istanbul. Kais Saied hatte das Datum der Parlamentswahl in Tunesien mit Bedacht gewählt. Der autokratische Präsident rief die Bürger am Samstag an die Urnen, auf den Tag genau zwölf Jahre nach Beginn des Aufstandes gegen Langzeitmachthaber Zine El Abidine Ben Ali im Jahr 2010. Saied (64) wollte die Erinnerung an die Befreiung von der Diktatur nutzen, um ein Parlament von seinen Gnaden wählen zu lassen, doch er legte einen knallharten Bauchfleck hin: Nicht einmal neun Prozent der Wähler des Landes mit seinen rund zwölf Millionen Einwohnern gaben überhaupt ihre Stimme ab. Nun fordert die Opposition den Rücktritt Saieds und Neuwahlen.

Der parteilose Verfassungsrechtler war 2019 zum Präsidenten gewählt worden. Mit dem Argument, dass die Elite des Landes wichtige Reformen verhindere, löste er im Sommer 2021 das Parlament auf, in dem die islamistische Ennahda-Partei stärkste Kraft war. Fast im Alleingang arbeitete er eine neue Verfassung aus, die ihm als Staatsoberhaupt fast unbeschränkte Macht gibt und die Rechte des Parlaments kürzt.

Symbolträchtiger Wahltermin

Einen ersten Rückschlag erlitt Saied, als am Referendum übers neue Grundgesetz nur ca. 30 Prozent der Wähler teilnahmen. Die noch geringere Beteiligung jetzt bei der Parlamentswahl höhlt seine Position weiter aus.

Als er am Samstag zur Urne schritt, rief Saied die neun Millionen Wähler auf, im Namen von „Gerechtigkeit und Freiheit“ abzustimmen. Der Wahltermin 17. Dezember sollte zusätzlich motivieren. An diesem Tag im Jahr 2010 hatte sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst verbrannt, um gegen Diktator Ben Ali zu protestieren – sein Tod löste die Proteste des Arabischen Frühlings generell aus. Doch Saieds Versuch misslang. Die meisten Parteien boykottierten die Wahl. Nur etwa 800.000 Tunesier folgten dem Ruf in die Wahllokale.

Aufruf zu Massenprotesten

Die Nationale Rettungsfront, ein Oppositionsbündnis aus der Ennahda („Wiedergeburt“) und anderen Gruppen, verlangte Saieds Rücktritt. Zugleich rief das Bündnis zu „massiven Protesten“ auf. Bisher konnte sich Saied darauf berufen, dass er von einer Mehrheit der Tunesier ins Amt gewählt wurde und Millionen seinen Plan zur Neuordnung der Politik unterstützten. Tatsächlich begrüßten viele Tunesier die Auflösung des Parlaments seinerzeit, weil sie sich davon ein Ende der Wirtschaftskrise im Land versprachen. Doch die gähnend leeren Wahllokale bei der Parlamentswahl zeigten nun, dass Saieds Anspruch, im Namen des Volkes zu handeln, kaum noch zu rechtfertigen ist.

Der Präsident äußerte sich zunächst nicht zu der Wahl. Dass er sich mit seinen Gegnern auf einen Ausweg aus der Krise einigt, ist unwahrscheinlich, denn der Unabhängige verteufelt Parteien und Politiker in Tunesien seit Jahren. Auch mit Gewerkschaften und Richtern hat er sich überworfen. Einige seiner Kritiker fürchten, dass der Konflikt in Gewalt münden könnte. „Wenn das Ego des Chefs berührt wird“, drohe eine „blutige Wendung“, schrieb die Ennahda-Politikerin Saida Ounissi auf Twitter.

Dabei kann sich Tunesien eine Fortsetzung der politischen und wirtschaftlichen Krise nicht leisten. Hohe Staatsverschuldung, wachsendes Handelsbilanzdefizit und weltweit steigende Rohstoffpreise machen dem Staat zu schaffen. Für viele Menschen werden Lebensmittel knapp. Die Europäische Investitionsbank gab am Wochenende einen Kredit von 220 Millionen Euro für Tunesien frei, der vor allem die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung sichern soll.

Noch mehr Migration nach Europa?

Saied hat sich seit Beginn seiner Ein-Mann-Regierung nach Meinung vieler kaum um wirtschaftliche Reformen gekümmert. Immer mehr Tunesier sehen keine Zukunft für sich im Land und versuchen, übers Mittelmeer nach Europa zu fliehen. In den ersten zehn Monaten des Jahres kamen nach UN-Angaben knapp 17.000 tunesische Migranten in Italien an – mehr als im ganzen Jahr 2021.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2022)