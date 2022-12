Tunesien: Ein Bauchfleck für den Präsidenten

Nur 8,8 Prozent der Wahlberechtigten gingen zur Parlamentswahl am Samstag – aus Protest gegen Präsident Saied. Nun werden Gewaltausbrüche befürchtet.

Tunis/Istanbul. Kais Saied hatte das Datum der Parlamentswahl in Tunesien mit Bedacht gewählt. Der autokratische Präsident rief die Bürger am Samstag an die Urnen, auf den Tag genau zwölf Jahre nach Beginn des Aufstandes gegen Langzeitmachthaber Zine El Abidine Ben Ali im Jahr 2010. Saied (64) wollte die Erinnerung an die Befreiung von der Diktatur nutzen, um ein Parlament von seinen Gnaden wählen zu lassen, doch er legte einen knallharten Bauchfleck hin: Nicht einmal neun Prozent der Wähler des Landes mit seinen rund zwölf Millionen Einwohnern gaben überhaupt ihre Stimme ab. Nun fordert die Opposition den Rücktritt Saieds und Neuwahlen.

Der parteilose Verfassungsrechtler war 2019 zum Präsidenten gewählt worden. Mit dem Argument, dass die Elite des Landes wichtige Reformen verhindere, löste er im Sommer 2021 das Parlament auf, in dem die islamistische Ennahda-Partei stärkste Kraft war. Fast im Alleingang arbeitete er eine neue Verfassung aus, die ihm als Staatsoberhaupt fast unbeschränkte Macht gibt und die Rechte des Parlaments kürzt.