Putin angeblich vor „wichtiger Ankündigung“

Moskau/Kiew. Kreml-Chef Wladimir Putin soll in den nächsten Tagen bei bzw. nach einer Sitzung im Verteidigungsministerium nach Angaben russischer Staatsmedien „eine wichtige Ankündigung“ machen. Das sagte etwa der Moderator der Sendung „Moskau. Kreml. Putin.“, Pawel Sarubin, am Sonntag im Sender WGTRK. Weder zum genauen Termin noch zum Inhalt der Erklärung gab es freilich Hinweise.

Putin hatte am Freitag ein praktisch ganztägiges Treffen mit der Militärführung gehabt, wo er Berichten zufolge Vorschläge fürs weitere Vorgehen bei der „Spezialoperation“ in der Ukraine hören wollte. Heute wird er in Minsk zu Gesprächen mit dem belarussischen Herrscher Alexander Lukaschenko erwartet. Es gibt Gerüchte, wonach die Russen für den Zeitraum Jänner bis März eine neue Großoffensive in der Ukraine planen, die auch wieder von Belarus aus vorgetragen werden könnte. Militärexperten geben aber speziell so einem Stoß von Norden auf Kiew wenig Chancen, da sich die ukrainische Verteidigung gut vorbereitet hat. Womöglich könnte Putin (70) die russische Wirtschaft auch komplett auf eine totale Kriegswirtschaft umstellen.

Es gibt wieder Strom und Wasser

In Kiew und anderen Regionen der Ukraine sind Strom- und Wasserversorgung nach der jüngsten Luftangriffswelle vom Freitag derweil bis Sonntag großteils behoben worden, hieß es. Russlands Verteidigungsminister, Sergei Schoigu, wiederum war am Wochenende auf Frontbesuch in der Ukraine.

(ag./red.)